AMLO afirma que acuerdo espacial con Rusia “no tiene el propósito de espiar a nadie”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el acuerdo espacial que existe entre México y Rusia no tiene la intensión de utilizarse para realizar labores de espionaje ni afectar la soberanía de otras naciones.

“Se está haciendo un escándalo porque se habla que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para el espacio aéreo mexicano y América del norte. Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de esta nación”, afirmó.

Desde su habitual conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario mexicano se refirió así a la información sobre un documento publicado en el portal oficial de información legal del Gobierno ruso, en donde el presidente Vladímir Putin ratificó el acuerdo intergubernamental entre Rusia y México sobre la cooperación en la investigación del espacio con fines pacíficos.

Según la información, el acuerdo prevé, en particular, la instalación de sistemas rusos Glonass y un sistema óptico electrónico de prevención de situaciones peligrosas espaciales en México.

El sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México aceptó que el acuerdo existe, sin embargo, puntualizó que todavía no ha entrado en vigor y negó que esto contemple la instalación de sistemas rusos de prevención de situaciones peligrosas espaciales en el país.

Además apuntó que este acuerdo se suma a otros suscritos con otras agencias espaciales de países como Argentina, Estados Unidos, Hungría, Italia, Ucrania y Venezuela, además de que están en proceso de negociación acuerdos con Japón, China y la Agencia Espacial Europea.

“Les comparto comunicación del Dr.Salvador Landeros ,Director de la Agencia Espacial Mexicana,en la que me informa que no se instalará el sistema satelital Glonass en México. El Acuerdo Marco de referencia no lo menciona ni lo incluye y no está previsto instalarlo en nuestro país”, señaló en su cuenta de Twitter el canciller Marcelo Ebrard.

Este lunes, López Obrador reiteró que México es neutral ante la guerra entre Rusia y Ucrania e incluso recordó que ha mandado una propuesta de paz a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el pasado mes de septiembre.

“A nosotros que no nos metan en sus asuntos. México tiene una política de neutralidad y lo que queremos es una solución pacífica a esa controversia como lo establece nuestra constitución”, apuntó.

Asimismo, auguró que tras las próximas elecciones de Estados Unidos, la situación bélica entre Rusia y Ucrania mejorará.

“Yo creo que las cosas van a mejorar mucho una vez que pasen las elecciones en Estados Unidos, tengo esa confianza (…) ojalá y no escalen las agresiones y luego se serenen las cosas y se llegue a la paz”, apuntó.

