Hispano es acusado del secuestro y homicidio de integrantes de una familia, entre ellos una niña de 8 meses, en el Condado de Merced

El hispano Jesús Salgado fue acusado este lunes del secuestro y homicidio de cuatro integrantes de una familia, entre ellos una niña de 8 meses, en el Condado de Merced.

Salgado fue acusado de secuestrar el 3 de octubre a punta de pistola a una pareja, su bebé de 8 meses y al tío de la pequeña, en su negocio de camiones.

De acuerdo con las autoridades, el hombre hispano de 48 años fue despedido como conductor de camiones de la empresa y mantenía una larga disputa con la familia. Al parecer, Salgado mató a los integrantes de la familia en una hora.

Relacionado: Secuestro y crimen en Merced: Antes de los homicidios, sospechoso fue empleado de la familia en empresa de camiones

Los cuerpos de la pareja de Jasdeep Singh, de 36 años; y Jasleen Kaur, de 27 años; su hija Aroohi Dheri, y el tío Amandeep Singh, de 39 años, fueron encontrados la noche del miércoles 5 de octubre por un trabajador agrícola en un huerto de almendros en una zona rural del Valle de San Joaquín.

Relacionado: Integrantes de familia secuestrada en Merced son encontrados muertos en zona rural

Un día después de los secuestros y homicidios, Salgado intentó suicidarse justo antes de ser detenido.

El hispano fue acusado de cuatro cargos de homicidio en primer grado con circunstancias especiales, anunció este lunes la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Merced.

En caso de ser declarado culpable, Salgado podría pasar el resto de su vida en prisión sin ninguna posibilidad de libertad condicional.

Relacionado: Escalofriante video del secuestro de cuatro integrantes de una familia es divulgado por autoridades del Condado de Merced

Las circunstancias especiales sostienen que los homicidios se cometieron durante un secuestro.

La semana pasada, el Sherff del Condado de Merced, Vern Warnke, no profundizó en cuanto a las condiciones en que fueron encontrados los restos de los adultos en el huerto, mientras que en el caso de la menor de 8 meses no quedaba claro cómo había fallecido porque el cuerpo no presentaba ningún trauma visible.

Warnke solicitó que el hispano sea castigado con la pena de muerte, pero la fiscal de distrito Kimberly Lewis informó este lunes que esa decisión la aplazaría hasta el año próximo.

Anteriormente, Salgado también fue acusado de incendio provocado y posesión de un arma de fuego por una persona prohibida.

Salgado fue condenado por robo en primer grado con el uso de un arma de fuego en el Condado de Merced, intento de encarcelamiento falso y un intento de prevenir o disuadir a una víctima o testigo después de retener a punta de pistola a una familia para la que había trabajado.

En 2007, el hispano fue sentenciado a 11 años en una prisión estatal por ese caso, fue puesto en libertad en 2015 y tres años después quedó sin efecto su libertad condicional, según el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

En su historial, Salgado también tiene una condena por posesión de una sustancia controlada.

La noche del jueves, el hermano menor de Salgado, Alberto Salgado, de 41 años, fue arrestado y acusado de conspiración criminal para delinquir, encubrimiento y destrucción de pruebas.

Te puede interesar:

· Federales se unen a investigación de asesino serial en Stockton y sospechan de dos víctimas más

· Sospechoso de matar a puñaladas a su novia hispana es arrestado; presuntamente comete el crimen frente a los 5 hijos de la mujer

· VIDEO: Con botín superior a los $3 millones de dólares, ladrones armados con mazos asaltaron joyería de lujo en Beverly Hills