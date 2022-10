Selena Gómez celebra el día de la salud mental con un avance del nuevo documental: “Selena Gomez: My Mind & Me”

Selena Gómez siempre ha sido muy vocal con respecto a su batalla en contra de diferentes condiciones de salud mental y nunca ha temido alzar la voz sobre este tema tan importante. Es por eso que ahora la cantante, actriz, productora, y una de las mujeres más influyentes de Instagram, publicó un avance de su nuevo documental “Selena Gomez: My Mind & Me”, junto a la plataforma Apple TV +.

En el documental, dirigido por Alek Keshishian, conocido por su trabajo en el ahora legendario “Madonna: Truth or Dare”, Selena Gómez comparte una vez más su visión con respecto a estas afecciones que involucran a todos, al mismo tiempo que busca crear consciencia y educar sobre la salud mental revelando su propio camino.

En “Selena Gomez: My Mind & Me”, Selena Gómez de forma cruda y honesta cuenta como en el momento más alto de su carrera, un giro inesperado la hizo caer en un foso emocional que parecía interminable. Aquí se ve cómo el trabajo interno que ha venido realizando desde hace seis años, la llevó nuevamente a encontrar la luz.

El avance fue lanzado precisamente en el día mundial de la salud mental, y aquí Gómez habla sin tapujos sobre su batalla en contra de la ansiedad, la depresión y el lupus que le aqueja, condiciones que maneja a la par con el estrellato mundial.

“Selena Gomez: My Mind & Me” se estrenará a nivel global en Apple TV+ el 4 de noviembre de 2022

“Selena Gomez: My Mind & Me” es el segundo proyecto de Apple con las productoras Lighthouse Management + Media e Interscope Films quienes se estrenaron en el documental nominado al Emmy “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry”.

A lo largo de su carrera, Selena Gómez continúa diversificándose más allá del entretenimiento con marcados logros como empresaria, activista, y detrás de cámaras en la producción de diferentes series.