Alfredo Adame muestra cómo quedó su rostro tras cirugía en la que le colocaron placas de titanio

Alfredo Adame publicó a través de sus redes sociales una serie de fotografías con las que dejó ver los primeros resultados de la operación a la que fue sometido de emergencia la tarde del pasado lunes, y más tarde reveló que le pusieron cuatro placas de titanio en el rostro.

El actor Alfredo Adame fue operado de emergencia durante las primeras horas de este martes 11 de octubre debido a una lesión cerca del ojo derecho que recibió tras el enfrentamiento con dos sujetos que lo agredieron afuera de su domicilio.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde el actor de 64 años compartió varias fotografías que le fueron tomadas poco después de salir del quirófano, imágenes en las que apareció con el rostro completamente hinchado y el ojo derecho todavía amoratado.

Más tarde, el programa de espectáculos ‘Ventaneando’ dio a conocer un video en el que Adame habló de su estado de salud tras la cirugía en la que le colocaron cuatro placas de titanio. Asimismo, explicó que durante la intervención los médicos descartaron una quinta fractura en el rostro.

“Les agradezco la preocupación, ya me hicieron la intervención quirúrgica de emergencia, fueron cuatro placas de titanio, había una quinta posible fractura, pero no pasó”. Alfredo Adame

Finalmente, el polémico presentador confirmó que podría ser dado de alta el próximo miércoles.

“Me operaron a la 1 de la mañana (de este martes) y ya estoy aquí en recuperación y si todo va bien, yo creo que salgo mañana (miércoles)“, explicó.

Recordemos que fue el pasado 28 de septiembre cuando el actor y conductor Alfredo fue brutalmente golpeado por dos hombres afuera de su domicilio ubicado al sur de la Ciudad de México, agresión en la que sufrió graves lesiones en un ojo que le han provocado la disminución de la vista en un 30%.

Poco tiempo después de recibir atención médica, el actor acudió a las autoridades para rendir su declaración, además de compartir en algunos medios de comunicación cómo sucedió la agresión que le provocó severas consecuencias.

“En ese momento se voltea y me dice (un agresor): ‘Tú lárgate de aquí no vengas de chismoso’. Le dije: ‘No me hables así’. En ese momento me tira un trancazo, evito el trancazo y me da una patada, me le dejo ir y se va haciendo para atrás y le tiré un patadón. Llega por atrás el otro y me da un campanazo que vean nada más. Me tiran al piso, me caigo del trancazo y entonces me empiezan a golpear en el piso. En eso llegan los policías, los paran y los agarran”, explicó Adame ante las cámaras del programa ‘Ventaneando’.

