Babia: cientos de personas acuden al funeral de un cocodrilo “divino” y “vegetariano” en India

Cientos de personas acudieron al funeral de un cocodrilo “divino” y que sobrevivió durante décadas a base de dieta vegetariana en un templo hindú de la India.

El reptil, Babia, considerado el guardián del templo de Sri Ananthapadmanabha Swamy, en el estado de Kerala (sur), vivía en el lago desde hacía cerca de 80 años, explicó el secretario del templo, Ramachandran Bhat.

Tras varios días sin tocar su comida, fue encontrado sin vida este lunes flotando en el agua.

Vegetarian crocodile Babia died today in the pond near Sri Ananthapadmanabha Swamy temple in Kasargod #Crocodile pic.twitter.com/7jmqFt60z5

El templo, situado en Kasarago y dedicado al dios hindú Vishnu, tiene 3,000 años y ha sido protegido durante siglos por un cocodrilo “divino”, explicó Bhat a AFP.

“El último fue abatido por el ejército británico alrededor de 1940 y después, Babia apareció en el lago”, señaló.

“No sabemos de dónde viene, aunque el lago está conectado con grutas subterráneas”, agregó el secretario, añadiendo que los responsables del templo y los fieles esperaban la aparición en cualquier momento de otro cocodrilo.

Babia era considerado sagrado porque se cree que nunca atacó a otro animal ni a ningún ser humano: incluso las familias hacían que los niños lo tocaran para traerles suerte.

Muchos creían que el animal se alimentaba exclusivamente de “prasadam”, una ofrenda a base de arroz y azúcar de palma bendecida por los sacerdotes del templo, si bien Bhat recuerda que en el lago hay peces.

El cadáver fue adornado con flores y bendecido antes de ser llevado ante la multitud para recibir un último adiós y ser enterrado en el recinto.

La ministra india de Agricultura y Bienestar de los agricultores, Shobha Karandlaje, despidió al “cocodrilo de Dios”.

Babia was thought never to have attacked another animal or any human, surviving for decades on a vegetarian diet. https://t.co/bRav9JvfZV

— CBS News (@CBSNews) October 10, 2022