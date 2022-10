“Con la pelea de Canelo no dijeron nada”: el entrenador de Andy Ruiz arremete contra Julio César Chávez 

Julio César Chávez sigue pagando por sus duras críticas sobre Andy Ruiz. Esta vez fue el entrenador del “Destroyer”, Alfredo Osuna, quien criticó al ex boxeador azteca por no atacar con la misma rudeza a Saúl Álvarez. El “Gran Campeón Mexicano” cuestionó la actitud conservador de Ruiz en su pelea contra Luis Ortiz.

“Todas las cadenas del mundo hablaron que ha sido la pelea más inteligente de Andy. Así como ellos (Julio César Chávez y Eduardo Lamazón), le tiraron, pues me tiene sin cuidado. Pero vi muchos que se le fueron encima en sus redes sociales (…) Solo ve la pelea del Canelo, ahí no dijeron nada, pero me voy a reservar algunos de mis comentarios. Parece que hay compromisos en algunas cosas, compromisos muy fuertes”, sentenció Osuna en una entrevista en el podcast Los Talegones.

Bajo estas circunstancias, el entrenador de Andy Ruiz cuestionó las fuertes críticas hacia su pupilo, a diferencia del combate de Saúl Álvarez contra Gennady Golovkin, pelea que fue muy criticada por una gran parte de los seguidores del boxeo.

¿Qué dijo Andy Ruiz?

“Tira golpes, huevón” fueron las plantas de Julio César Chávez dirigidas a Andy Ruiz en plena transmisión del combate. Ante la crítica del ex púgil mexicano, el “Destroyer” no se contuvo y le respondió públicamente.

“Me parece increíble que no entiendan lo complicado de enfrentar a un zurdo tan peligroso y técnico con una gran pegada. Que no se olvide que los golpes en el peso pesado son otra cosa. Yo esperaría apoyo de Julio, no insultos. Soy el único campeón mundial de México en pesos pesados”, dijo Ruiz en una entrevista para El Universal.

