Critican y califican de “racistas e ignorantes” los comentarios del senador republicano de Alabama

El senador Tommy Tuberville declaró durante un mitin que los demócratas quieren reparaciones por las minorías porque están a favor del crimen que cometieron en su mayoría personas a las que se les debo eso. Estas palabras fueron criticadas y tachadas de “racistas e ignorantes” por parte de Derrick Johnson presidente de NAACP, ya que sus afirmaciones promueven una mentira.

El republicano de Alabama se presentó en un mitin encabezado por Donald Trump en el estado de Nevada, y cuyo discurso ha despertado la indignación de muchos por las fuertes palabras que pronunció criticando las políticas de los demócratas que según él “están a favor del crimen”.

“No son blandos con el crimen. Están a favor del crimen. Quieren delincuencia. Quieren crimen porque quieren apoderarse de lo que tienes. Quieren controlar lo que tienes. Quieren reparación porque creen que a las personas que cometieron el crimen se les debe eso”, fue parte del discurso de Tuberville.

Estas declaraciones desataron una serie de críticas, entre ellas la del presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP), Derrick Johnson que no dudo en calificarlas como “racistas e ignorantes”.

“Los comentarios del senador Tuberville son totalmente racistas, ignorantes y absolutamente repugnantes”, dijo Johnson en un comunicado.

Derrick Johnson, Presidente y CEO de NAACP. Foto: Lisa Lake/Getty Images for PGD Global.

Anexó también: “Sus palabras promueven una mentira centenaria sobre los negros que a lo largo de la historia ha resultado en las políticas más peligrosas y ataques violentos contra nuestra comunidad. Hemos visto esto antes de la extrema derecha, y hemos visto lo que pueden hacer cuando toman el poder”.

A pesar de que el representante republicano Don Bacon defendió a Tuberville, diciendo que su discurso no tenían la intención de ser racistas y que no se puede ignorar el aumento de la delincuencia en todo el país, las críticas no se hicieron esperar en contra del senador de Alabama.

“La próxima vez que el senador quiera hablar sobre el crimen, debe hablar sobre el mitin alimentado por el odio de Donald Trump el 6 de enero de 2021 y los ataques que siguieron. Quizá los verdaderos criminales estén en su órbita”, continuó en el comunicado Derrick Johnson.

El abogado y activista de los derechos civiles, Bakari Sellers señaló a la prensa que la riqueza de Tommy Tuberville la había construido mientras fue entrenador entre 1999 a 2008 a costa de jóvenes afroamericanos.

El representante demócrata de Maryland, Kweisi Mfume quien fue director ejecutivo de la NAACP, señaló que los comentarios de odio de Tuberville podrían estimular la violencia contra los afroamericanos.

“Sus comentarios son los más viciosos, viles, repugnantes, pueblerinos y racistas que él escuchó en mucho, mucho tiempo. Espero que todos los funcionarios electos en ambos lados del pasillo condenen eso. Él es un fanático. Y hasta que diga algo diferente, siempre será visto como un fanático”, comentó Mfume en MSNBC.

El tema de la delincuencia que afecta al país ha sido el ejemplo que han tomado los republicanos a un tan sólo un mes de las elecciones intermedias, ya que lo han utilizado para movilizar a los votantes y acusar a los demócratas de su poca capacidad para controlarla.

El FBI publicó una estadística en donde reveló que el crimen ha tenido una leve disminución, según la tasa presentada los robos disminuyeron un 8.9 % de 2020 a 2021, lo que contribuyó en gran medida a la disminución de los delitos violentos.

Un análisis de datos sobre delitos realizado por el Centro Brennan para la Justicia compartió que las tasas de crímenes violentos y asesinatos han aumentado en los EE.UU. desde la pandemia. Los delitos no violentos disminuyeron durante la pandemia, pero la tasa de homicidios creció casi un 30 % en 2020. Además la tasa de agresiones aumentó un 10 %, encontró el análisis.