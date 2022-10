Desde el baño Demi Rose luce su retaguardia usando una microtanga de hilo

Demi Rose es una perfeccionista en cuanto a los detalles que deben de tener las fotografías que comparte en Instagram, y ahora cautivó a sus fans con unas imágenes en las que luce espectacular usando un minúsculo conjunto de lencería. Ella lució su retaguardia mientras hablaba por teléfono, y acompañó todo con el mensaje: “Hola, soy yo. Está todo en mi cabeza otra vez”.

La influencer y modelo británica hizo un largo viaje a Grecia, y ahí posó varias veces en la piscina, usando un microbikini negro y disfrutando del atardecer. El resultado fueron más de 400,000 likes para las fotos, que son esperadas ansiosamente por sus fans.

A Demi le encanta pasear por los mares de Ibiza, y también se dejó ver en una lancha, luciendo sensual y elegante al usar un minivestido transparente que remarcó sus atributos. El texto que escribió junto a la imagen fue: “Un amigable recordatorio: no necesitas hacer lo que todos los demás están haciendo”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

