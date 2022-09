En topless y con microtanga dorada Demi Rose posa junto a la piscina

Para Demi Rose el verano no ha terminado, y eso lo ha dejado ver en su más reciente publicación en Instagram: unas fotos que la muestran recostada en el borde de una piscina, en topless y usando una minúscula tanga dorada. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Pero en tus sueños, cualesquiera que sean, suéñame”.

La bella modelo e influencer británica ha estado varios días en Grecia, donde ha podido disfrutar del clima cálido en las playas y otros sitios turísticos. Para ejemplo están unas imágenes en las que, recostada de nuevo, toma el sol mientras descansa en un yate, usando zapatos de tacón alto, una tanga azul y un ajustado corset.

Demi Rose también responde preguntas de sus fans, y ahora dio detalles acerca de su espectacular casa, que es uno de los escenarios para muchas de las fotos que publica en Instagram: “Yo quise una casa en la que me sintiera cómoda, en la que no deseara alejarme mucho viajando. De modo que cada vez que me fuera, ansiara regresar a mi hogar. Encontré mi lugar, mi paraíso, donde siento paz, y estoy muy agradecida”. View this post on Instagram A post shared by ShowNews (@show__news)

