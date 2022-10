La amenaza de una huelga ferroviaria en EE.UU. revive: sindicatos y compañías regresan a la mesa de negociación

La amenaza de una huelga en los ferrocarriles de carga está nuevamente latente luego de que el tercer sindicato más grande de trabajadores votó en contra de la propuesta de mejora contractual que hicieron las empresas del sector.

Alrededor del 56% de los representados sindicales de la sección de trabajadores de mantenimiento de vías, votó en contra del contrato que las compañías pusieron sobre la mesa para evitar una huelga en septiembre pasado.

Las negociaciones han sido un proceso muy complejo, pues una huelga del sector significaría un nuevo golpe para las cadenas de suministro, que apenas han comenzado a recuperarse de las dificultades de la pandemia y también para la economía, amenazada por una recesión.

Los trabajadores ferroviarios tienen claro el rol estratégico que tiene en estos momentos en el desarrollo económico del país y es por eso que las representaciones sindicales han llevado al extremo las negociaciones.

Este lunes fue el sindicato de la División de Empleados de Brotherhood of Maintenance of Way, que rechazó el contrato de cinco años que proponía un aumento de 24% en el salario y bonos por $5,000 dólares para los trabajadores.

Aunque la oferta parecía atractiva y ya ha sido aprobada por varios de los sindicatos del sector, el presidente de la División de Empleados de Brotherhood of Maintenance of Way, Tony Cardwell, considera que las compañías olvidaron atender las exigencias para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

Detalló que las compañías no atendieron los reclamos sobre la falta de tiempo libre remunerado, el tiempo libre por enfermedad y las complicadas condiciones de trabajo que cruza la industria con despidos masivos en los últimos seis años, según un reporte de CNBC.

“Resienten el hecho de que la gerencia no tenga en cuenta su calidad de vida, ilustrado por su obstinada renuencia a proporcionar una mayor cantidad de tiempo libre remunerado, especialmente por enfermedad”, dijo Cardwell en un comunicado.

“Los ferroviarios están desalentados y molestos con las condiciones de trabajo y la compensación, y tienen a su empleador en baja estima. Los ferroviarios no se sienten valorados”, abundó.

De acuerdo con la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses, una huelga del sector tendría un costo de $2,000 millones de dólares diarios.

En qué estado se encuentran las negociaciones

A diferencia del rechazo de los trabajadores de mantenimiento de vías, otros cuatro sindicatos del sector ya aprobaron la propuesta de mejoras contractuales que hicieron las compañías ferrocarrileras.

En el lado patronal participan BNSF, Union Pacific, Kansas City Southern, CSX y Norfolk Southern, mientras que de los trabajadores hay 12 sindicatos que representan a por lo menos 115,000 agremiados.

Para evitar una huelga que paralice la economía es necesario que los 12 sindicatos den su visto bueno a las propuestas contractuales antes de mediados de noviembre próximo.

Las negociaciones han dado pasos adelante y otros hacia atrás para renegociar la propuesta con sindicatos con exigencias particulares, tal es el caso de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, que inicialmente rechazó el acuerdo, pero luego entró en una nueva etapa de negociación.

Este es justo el camino por el que la División de Empleados de Brotherhood of Maintenance of Way avanzará una vez que votó en contra del acuerdo con las compañías.

De hecho, hay un acuerdo previo de evitar una huelga hasta cinco días antes de que el Congreso se reúna de nuevo para que se dé tiempo a las nuevas negociaciones, luego del rechazo.

En septiembre pasado, el presidente Joe Biden tuvo que intervenir para presionar a ambas partes a que avanzaran en la negociación de una propuesta contractual y se evitara una huelga de ferrocarriles que afectaría con fuerza a la economía, pues cientos de empresas dependen del transporte ferroviario de carga para mover sus mercancías.

