Michelle Renaud presume el baile que le hace Matías Novoa y confiesa: “Cómo no enamorarme”

Michelle Renaud no deja de gritar su amor por Matías Novoa, es así como recientemente sorprendió a sus seguidores de redes sociales compartiendo uno de los bailes que el galán de televisión le hace mientras se comunican a la distancia.

Fue el pasado jueves 6 de octubre cuando Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron su romance en las páginas de la revista ¡Hola!, en donde también concedieron una extensa entrevista para confesar sus deseos de formar una familia y ser padres juntos, por lo que de inmediato les llovieron los mensajes de felicitación en los que aseguraron forman una hermosa pareja.

Desde entonces, la protagonista de telenovelas como ‘La Herencia’, ‘Quererlo Todo’ y ‘La Reina Soy Yo’ no ha dejado de presumir lo bien que la pasa con su nuevo galán, desde los románticos momentos que disfrutan, hasta los más divertidos, como el video que acaba de publicar la actriz de 34 años.

Fue exactamente a través de su perfil oficial de Instagram, en donde Michelle Renaud causó revuelo al compartir un video en el que aparece el protagonista de la nueva telenovela de TelevisaUnivisión ‘Cabo’, mientras baila el tema “Despechá” de Rosalía, con el que ambos demostraron que a pesar de la distancia saben cómo mantener su relación.

“¡¡¡Cómo no enamorarme si me bailan así!!! Me caes muy bien @matlechat… puras risas y besos contigo”, escribió Renaud junto a la breve grabación que está dando mucho de qué hablar.

Y es que, además de acumular más de 1.3 millones de visualizaciones, la actriz recibió cientos de mensajes en los que sus fanáticos y varios famosos confirmaron que son una de las parejas más divertidas.

Por supuesto, Matías Novoa fue uno de los primeros en reaccionar escribiendo el mensaje: “@michellerenaud mi ❤️”, seguido de otros comentarios en los que desearon lo mejor para la pareja.

“Disfruten mucho su amor”, “Son tan hermosos ambos, se merecen lo mejor”, “Ese hombre es divino”, “Demasiado bellos”, “Ellos sí parecen almas gemelas”, “Que viva el amor y sus mil locuras”, “Son un encanto los dos”, fueron solo algunos mensajes que recibió la estrella de televisión, quien tampoco se salvó de una que otra crítica.

