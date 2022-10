Sin sostén, Livia Brito modela un ajustado overol de mezclilla

Livia Brito ha subido la temperatura en Instagram, pues compartió con sus seguidores un video en el que aparece en el campo y junto a una casa de ladrillo, modelando un ajustado overol de mezclilla con el que dejó ver que no llevaba sostén. Ella escribió en su publicación el mensaje: “Disfruta cada momento bebé”.

Cuando no tiene un proyecto en televisión la bella actriz cubana aprovecha para sacar su faceta de modelo, ya que es la imagen de una conocida marca de ropa deportiva. En otros clips modeló un conjunto de top y leggings de color café, que usó para su entrenamiento de box.

Livia también obtuvo más de 319,000 likes por unas fotos en las que lució al máximo su cuerpo en un minibikini negro; hace algunos días informó que daría una sorpresa a sus fans, y ahora reveló que se trata de un próximo viaje: “Una de las sorpresas que les tengo preparada mis bebés, es que próximamente haré un viaje, te leo y dime a dónde crees que voy, porque allá, voy a hacer un concurso para conocer a dos de mis bebés de luz!!! Los amo”. View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 𝒫𝑒𝓈𝓉𝒶𝓃𝒶 (@liviabritopes) View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 𝒫𝑒𝓈𝓉𝒶𝓃𝒶 (@liviabritopes)

