En video, Livia Brito aparece bailando sensualmente con otra mujer un tema de salsa

Livia Brito ha sorprendido a sus fans gracias a un video que publicó en sus historias de Instagram, y que la muestra divirtiéndose en un bar. En el clip ella aparece muy animada bailando una canción de salsa y acompañada de una chica; ambas se lucieron dando sus mejores pasos y hasta la cubana escribió en su publicación el mensaje “Bailaba muy bien, me dejó botá varias veces jajaja”.

No cabe duda que Livia tiene mucho ritmo, y en otro clip que compartió en TikTok mueve sensualmente su cuerpo a ritmo de reguetón. A pesar de ello sabe que no es su fuerte, por lo que acompañó su post con el texto “¿Conoces a algún maestro que de clases de este género? Me gusta mucho”.

La bella actriz de 36 años obtuvo más de 308,000 likes en Instagram gracias a una foto en la que luce su escultural figura en minibikini negro. No podía faltar uno de sus mensajes positivos que encantan a sus seguidores: “Siembra lo que quieres cosechar bebé. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe… ¿qué planes tienen para este fin?” View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 𝒫𝑒𝓈𝓉𝒶𝓃𝒶 (@liviabritopes)

