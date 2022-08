En leggings deportivos Livia Brito revela sus medidas mientras frota con aceite su abdomen

Livia Brito ha dado una gran sorpresa a sus fans, pues a través de sus historias de Instagram publicó un video en el que aparece frotando con aceite su tonificado abdomen, pero también respondió a la pregunta que le hicieron pidiéndole que revelara su peso y sus medidas, por lo que respondió “56 kilos. 96 cms. -busto- 67 cms. -cintura- 98 cms.- cadera-“.

La bella actriz cubana también posó muy sexy al modelar unos leggings grises que pertenecen a la marca de ropa deportiva que promociona desde hace más de dos años. Hace poco se lanzó la campaña de unos jeans en la que ella es la imagen; en las fotos promocionales se dejó ver en topless y hasta mostró una parte del tatuaje que tiene en un costado.

Livia también escribió que mide 1.70 metros y que si puede hace ejercicio todos los días. Recientemente terminó de transmitirse en México la telenovela que estelarizaba –“Mujer de nadie”-, pero el público está impaciente por saber si habrá una segunda parte de “La desalmada” (uno de los mayores éxitos en la carrera de la actriz), a lo que ella comentó hace unos días: “Ojalá tuviera yo qué decirte, pero a mí ni siquiera me han hablado para decirme que va la segunda parte…Me he enterado precisamente por personas, pero directamente que la producción o alguien de Televisa me haya dicho ‘Oye La Desalmada va para tal fecha, La Desalmada ya tenemos segunda parte’, nadie me ha dicho”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

