En video, Livia Brito se muestra en el gimnasio haciendo su rutina con pesas

Cada semana Livia Brito complace a sus fans con un video en el que aparece en el gimnasio de su casa poniéndose en forma, y ahora se mostró mientras hacía una rutina con pesas y poleas, luciendo su figura en leggings deportivos color calabaza. Ella escribió en su post el mensaje: “Empezando el día mis bebés. Siempre con buena actitud”.

Desde hace más de dos años la bella actriz cubana es imagen de una línea de ropa deportiva, y a través de su cuenta de Instagram publicó imágenes en las que modela uno sus outfits y posa con su mascota. El texto que escribió fue: “Las cosas llevan su tiempo, no puedes apresurar la naturaleza de la vida.Pero lo que he aprendido en estos años, es que todo, todo, tiene solución y todo, todo, tarde o temprano llega. Les tengo una gran gran noticia bebés 🙌🙏”.

Al respecto, desde hace varios días Livia ha informado a sus fans acerca de una gran sopresa que les tiene preparada, pero nadie sabe si se trata de un logro personal o un proyecto de tipo profesional: “Les estaba platicando de mi sorpresa, ya falta muy poco para que se enteren de todo! 🙌 Pero son muy buenas noticias. ¿Sabes de qué hablo bebé?” View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 𝒫𝑒𝓈𝓉𝒶𝓃𝒶 (@liviabritopes)

