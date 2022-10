Floyd Mayweather Jr. vuelve a atacar al Canelo Álvarez: “Money” cuestiona la decisión del tapatío al no querer pelear contra mexicanos

Saúl Álvarez ha desatado la polémica al asegurar que no peleará contra púgiles de su mismo país. Esta concepción fue recalcada luego de las múltiples insistencias para que se enfrente a su “paisano” Gilberto Ramírez o al mexicoamericano David Benavidez. Floyd Mayweather habló de la postura del tapatío y reconoció no estar de acuerdo.

En los últimos días, Érik “Terrible” Morales lanzó su critica hacia Saúl Álvarez por este mismo tema. En este orden de ideas, llegó el turno de “Money”. El ex boxeador estadounidense no desperdició su oportunidad para cuestionar las decisiones del azteca al indicar que no hay nacionalidades cuando se trata de boxeo.

"Son los mejores y hay que enfrentarlos": Érik Morales responde a 'Canelo' Álvarez por no querer pelear con mexicanoshttps://t.co/4ywUkQbpce pic.twitter.com/9Is4l1Sbon — La Afición (@laaficion) October 8, 2022

“Solo como promotor, estoy lejos de ser racista. No tengo un hueso racista en mi cuerpo. Cuando salgo y me paro detrás de muchos luchadores jóvenes que vienen de una lucha. No importa de dónde sean. Pueden ser de México o de cualquier parte. Solo quiero ayudar a los boxeadores a lograr lo que quieren lograr en el deporte del boxeo“, dijo Mayweather en una entrevista con FightHype.

¿Por qué no pelea con Benavidez?

El “Bandera Roja” es uno de los rivales más esperados por los seguidores del boxeo. Saúl Álvarez ha rechazado en múltiples ocasiones esta pelea al considerar que David Benavidez no le aporta nada. Además, el tema de la nacionalidad sigue rondando, aunque Mayweather destacó que el “Bandera Roja” no entra en la ecuación por ser mexicoamericano.

“Canelo hizo su carrera venciendo a boxeadores mexicanos, pero ahora dice que no quiere pelear con Benavidez. Está hablando de no querer pelear con peleadores mexicanos”, cuestionó. Oscar De La Hoya thinks Benavidez will be too much for Canelo Alvarez.

📷ESPN RINGSIDE #boxing #boxinglife#boxingnews #boxinglifestyle #boxingfacts pic.twitter.com/dyoyrS7k8c— Rony Javier (@ZigmaEnigma83) October 4, 2022

