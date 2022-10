Los 3 signos del zodiaco que jamás extrañan a su pareja

El que a algunas personas no les cueste trabajo despedirse de su pareja cuando alguno se va a un viaje largo, se muda de ciudad o por alguna razón la distancia se encarga de separarlos, puede tener una explicación astrológica. Hay signos del zodiaco que jamás extrañan a su pareja cuando se despide.

No significa que estos signos sean fríos, desapegados emocionalmente o no se entreguen al amor con la misma intensidad con su pareja; simplemente no les cuesta trabajo avanzar y enfocarse en sus asuntos. Piensan que, si el amor es lo suficientemente fuerte y sincero, estará destinado a perdurar, el tiempo lo dirá.

Por su habilidad de pasar tragos amargos con rapidez, no es de extrañar que los signos integrantes de este listado, sean algunos de los que más fácil olvidan un desamor. Basados en una clasificación del sitio Mdzol.com, te decimos quiénes son.

Como el primer signo del elemento tierra, Tauro es práctico. Tiene sus sentimientos bien definidos y en una relación, tiene la confianza de que su pareja le será leal porque no elige a alguien quien dudaría de su amor.

Para ellos, la nostalgia no vale tanto la pena como disfrutar en carne propia el amor y la pasión. Cuando su pareja no está con Tauro, éste de enfoca en cuerpo y alma a sus asuntos. En caso de sufrir un desamor, no desgastan sus energías en llorar o recordar lo que ya no podrá ser, por lo que siguen adelante sin excusas.

Una habilidad de Sagitario, para bien o para mal, es su gran capacidad de desaparecer rápidamente de la vida de las personas. La razón es porque no les gusta la rutina y necesitan un cambio constante en su presente.

Así, cuando no están con su pareja para ellos es como aire fresco; ven esos lapsos como un espacio que les ayudará a fortalecer sus lazos, después de todo, la distancia es la que puede indicarle si la persona con quien está es la ideal.

Para un Capricornio, extrañar a una persona no es práctico. Si quiere hablar con ella, simplemente lo hará y punto. No se complica imaginando qué estará haciendo su pareja, si lo extrañará, cuándo volverán a verse, etc. Canalizan esta energía para avanzar en proyectos pendientes o que no pudieron realizar por priorizar la relación.

Por otro lado, Capricornio es muy disciplinado con sus cosas y emociones; así que, a pesar de que pudiese extrañar a la persona amada, no lo demostrará.

