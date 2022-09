Los 3 signos del zodiaco con más tendencia a quedarse con su familia de origen

La astrología puede revelar información muy interesante sobre nuestros apegos, por ejemplo, qué signos del zodiaco tienen más tendencia a quedarse, física o emocionalmente, con su familia de origen.

Para estos 3 signos del zodiaco las personas con quienes crecieron, criaron o estuvieron en su infancia es la prioridad e incluso, pueden exceder los límites al punto de tener dependencia a ellos. Como adultos, pueden entrometer a abuelos o padres en asuntos que solo competen a la vida en pareja, amigos e incluso el trabajo.

Es natural como humanos seguir conectados con nuestra familia de origen, después de todo, ellos fueron quienes nos educaron y brindaron las herramientas para convertirnos en las personas que somo ahora, pero para estos signos son la parte más importante de su vida, según comentan astrólogos en Bustle.

Los nacidos del 20 de abril al 20 de mayo siempre están disponibles para sus seres queridos. Si bien no hasta el punto de codepender de ellos, sí están orientados a los lazos familiares sólidos. Todas sus relaciones son estables, incluyendo con papá, mamá, abuelos, tíos, hijos, etc., por lo que no es raro que sean su prioridad.

El signo de los nacidos del 21 de junio al 20 de julio es el más orientado a la familia . Es cariñoso, compasivo, sensible, emocional y nostálgico de manera que le cuesta mucho trabajo desapegarse de sus seres queridos.

Cáncer es el signo que simboliza el espíritu materno, por eso en su vida asume este papel naturalmente y se enorgullecen de formar parte del hogar donde crecieron, así que dedican su vida a cuidar a las personas que aman.

Las personas que nacieron del 20 de diciembre al 19 de enero tienen la reputación de ser orientados al trabajo, sin embargo, la misma dedicación que prestan para su carrera la proyectan hacia la familia de origen. Se preocupan por brindar de comodidades y estabilidad a sus seres queridos; siempre estarán ahí para lo que necesiten.

