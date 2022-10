Lucas Zelarayán demandó a Tigres ante la FIFA por presunto incumplimiento en la prima de transferencia al Columbus Crew

El centrocampista argentino y ex jugador de Tigres, Lucas Zelarayán, demandó al equipo ante la FIFA por un presunto incumplimiento de prima en la transferencia que lo llevó a vestirse con los colores del Columbus Crew. Sin embargo dicha demanda no terminó prosperando debido a que el máximo ente rector del fútbol considero que ambas partes se sometieron al reglamento y no a la legislación de México.

Según reseñó Récord, la demanda fue admisible pero ha sido rechazada. “La decisión se pronuncia libre de costas”, señaló el documento del Tribunal del Futbol, el cual posee la firma del director jurídico y de cumplimiento, Emilio García Silvero.

¿Qué es el concepto de primas por transferencias?

El concepto de primas por transferencias es aquel que viene establecido en la Ley del Trabajo en México. Por esta razón el argentino Zelarayán al no recibir dicho pago decidió demandar a los Tigres ante la FIFA, sin embargo dicho procedimiento no fue avalado por el máximo tribunal del fútbol mundial.

Lucas Zelarayán jugó en Tigres desde la temporada 2015 hasta la temporada 2020 en donde recaló en el Columbus Crew de la MLS, equipo con el que ha tenido destacadas actuaciones y ha logrado varios golazos y además resultó campeón de la MLS Cup.

Sobre Lucas Zelarayán

A pesar de haber pasado cinco años en Tigres, lamentablemente su relación con el equipo no terminó de la mejor manera, la muestra de ello es la demanda anteriormente citada, la cual terminó en nada.

