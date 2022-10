VIDEO: Exhiben a Pablo Montero exigiendo a los comensales a pagar el mariachi que él solicitó

El cantante mexicano Pablo Montero se encuentra una vez más en medio de la polémica y recibió una lluvia de críticas por un video con el que lo exhiben en redes sociales luego de que se negara a pagarle a un mariachi que contrató para cantar en un restaurante; además, amenazó a los comensales de irse a los golpes si no cooperaban para ayudarlo.

Todo ocurrió en un restaurante de Torreón, Coahuila, donde el intérprete de “Olvidarte jamás” habría acudido para cantar acompañado del mariachi, quienes fueron los que difundieron en su cuenta de TikTok el momento de tensión que vivieron con Montero luego de que éste no les quisiera pagar por sus servicios una vez que terminó su presentación.

En el video se puede escuchar cómo el cantante, de 48 años, amenazó a los presentes y los obliga a cooperar para pagarle a los músicos quienes aclararon que los comensales no tenían nada que ver, pero comenzaron a sacar dinero para cooperar mientras que Pablo Montero aún “no sacaba ni un peso”.

“Todos se tienen que cooperar para pagarle a los músicos y si no quieren pagarle, Charlie y yo nos echamos un tiro con los que quieran. Todos van a pagar por mis…, ¿Cómo ven?, si no nos echamos un tiro de los buenos, porque yo no voy a cantarle gratis a nadie”

PABLO MONTERO