VIDEO: Fuerte incendio en comercio “Galerías El Triunfo” colapsa el sur de la Ciudad de México

La tarde de este miércoles el sur de la Ciudad de México se vio colapsado tras un fuerte incendio registrado en un comercio de nombre “Galerías El Triunfo”, ubicado en la Colonia Tizapán, en San Jerónimo.

En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que el incendio comenzó en el costado izquierdo del primer piso del local comercial.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México que, durante más de una hora, realizaron las labores correspondientes para apagar las llamas que se propagaron por todo el edificio.

La enorme columna de humo negro se apreciaba por varios puntos de la ciudad mientras que las autoridades realizaban cierres a la circulación en importantes calles y vialidades de la zona, situación que propició el colapso del sur de la ciudad.

Los primeros reportes señalan que al menos 3 personas fueron atendidas por crisis nerviosa mientras las llamas consumían los artículos del local comercial.

“Afortunadamente no tenemos fallecidos, no tenemos heridos, solamente fueron atendidas tres personas por crisis nerviosa que ya fueron atendidas en el lugar. Hubo alrededor de 100 evacuados… No hay riesgo de colapso (del inmueble)”, señaló Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

"Galerías El Triunfo" es un comercio muy conocido por los habitantes de la Ciudad de México donde se pueden encontrar artículos de importación para decorar casas y negocios en diversas temáticas como son: navidad, día de muertos, día del amor y la amistad, entre otros.

