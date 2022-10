VIDEO: “Santa Belinda” ya tiene su propia oración que la declara ‘reina de los amarres’

Para Belinda no hay mal que por bien no venga; prueba de ello es el éxito rotundo que vivió durante su reciente presentación en Guadalajara. Y es que la cantante no solo puso a bailar al público con sus más grandes éxitos, también demostró que se toma con humor los memes que ha protagonizado, al incluir la peculiar oración que “inspiró” gracias a su pasado amoroso. ¡Aquí te contamos los detalles!

La intérprete de temas como “Bella traición” y “Luz sin gravedad” se viralizó en redes sociales gracias a la sorpresa que dio al público que asistió a su presentación en las fiestas de Octubre de Guadalajara.

Belinda sorprendió cuando en medio del show comenzó a sonar una voz que recitó la oración que se popularizó en redes y que hace referencia a la reacción que provoca en los hombres. Dicha oración se titula “Patrona de los enculados” y recita las siguientes palabras:

“Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido que me hagas el milagro para que se enamoren de mi y que mi nombre lo lleven tatuado, amén”, se escuchó retumbar por todo el recinto.

Cabe recalcar que el público no tardó en llenar el lugar de aplausos y gritos de alegría, símbolo de apreciación a Belinda y su buen humor ante la situación.

Por supuesto, el icónico momento hizo su arribo a redes sociales, sitio donde los internautas no dejaron pasar mucho tiempo antes de expresar su opinión al respecto.

“Beli ganando como siempre”, “Podrás decir lo que quieras Nodal pero pues como quiera te tatuaste mi nombre”, “Cachetada con guante blanco al Nodal”, “Sólo ella puede usarlo mejor a su favor y no enojarse. La Beli ganando como siempre”, y “Hazme el milagrito patrona”, son los mensajes que se leen en la red.

Por su parte, Belinda dio respuesta a los mensajes de cariño reposteando algunos de los videos capturados durante la velada.

