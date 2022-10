Agenda de eventos: shows, fiestas y conciertos

Zarzuela en el Wallis

El show The Mambo Kings and Camille Zamora traerá al Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills) una noche de zarzuela, además de música de Cuba, México, Brasil, Argentina y Uruguay. Camille es una soprano reconocida como una de las más notables intérpretes de música clásica española. Hoy jueves 7:30 pm. Boletos $39 a $99. Informes thewallis.org.

Foto: Cortesía

Halloween en el parque

El Heritage Hill Historical Park (25151 Serrano Rd., Lake Forest) celebrará su segundo evento anual Fall-O-Ween durante dos fines de semana, en los que habrá decoración de la temporada, un laberinto de plantas de maíz y búsqueda de pistas para obtener un premio cuando se encuentren todas. Del viernes al domingo y del 21 al 23 de octubre, 4:30 a 8:30 pm. Entrada gratis. Informes ocparks.com/heritagehillhistoricalpark.

Foto: Cortesía

Nueva temporada de LACO

La Los Angeles Chamber Orchestra comenzará este fin de semana su temporada 2022-23 con Jaime Martín como director musical, que conducirá el estreno en la costa oeste de “Both”, de Shelley Washington, una pieza que fue comisión de esta orquesta. Habrá dos conciertos, uno el sábado a las 8 pm, en el Royce Hall (340 Royce Dr., Los Angeles) y otro el domingo a las 7 pm en el teatro Alex (216 N. Brand Blvd., Glendale). Boletos $29 a $133. Informes laco.org.

Foto: Cortesía

Lucero y Mijares en concierto

Raras veces se vio a Lucero y a Mijares cantar juntos cuando fueron esposos. Ahora, sin embargo, después de varios años de haberse divorciado, están de gira con el show Hasta que se nos hizo. La pareja presenta una serie de canciones por separado y juntos. Llegarán hoy al teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles). Boletos $45 a $275. Informes axs.com.

Foto: Archivo

Regresa el Jaripeo

Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo, además de invitados especiales, traen de nuevo a la arena Crypto.com (1111 Figueroa St., Los Angeles) su espectáculo Jaripeo sin fronteras, en el que presentan actos circenses, música, show ecuestre y suertes charras, entre otros números. Viernes y sábado 8 pm. Boletos $40 a $225. Informes cryptoarena.com.

Foto: Archivo

Terror mexicano

El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd,, Los Angeles) continúa con su serie Mexico Maleficarum: Resurrecting 20th Century Mexican Horror Cinema, que incluye la proyección de películas mexicanas de terror filmadas entre las décadas de 1950 y 1990. El viernes se presentan El vampiro sangriento y La invasión de los vampiros a las 7:30. Y el domingo El museo del horror y El barón del terror, a las 2 pm. Boletos $7 a $12. Informes academymuseum.org.

Foto: Archivo

Halloween en el Discovery

Para esta temporada, el Discovery Cube (11800 Foothill Blvd., Sylmar) tiene preparado el Spooky Science, que incluye varias actividades relacionadas con Halloween, entre ellas experimentos, juegos con tractores juguete, juegos Tetris, búsqueda de pistas, desfile con disfraces, estaciones de trick-or-treat y, en los fines de semana, un DJ. Todo está incluido en el pago del boleto de entrada. Abierto todos los días hasta el 31 de octubre. Boletos $14 a 16. Informes discoverycube.org.

Halloween en el Kidspace

La celebración de Halloween ya comenzó en el museo Kidspace (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena), e incluye actividades como la creación de varitas mágicas, máscaras y otros accesorios. También se puede decorar una calabaza, conocer arañas de cerca y participar en un desfile de disfraces. Hasta el 31 de octubre. Boletos $13 a $15. Informes kidspacemuseum.org.