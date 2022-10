Camilo está en los cuernos de la luna

El tremendo y puntiagudo bigote de Camilo tiene una historia. Y no, no tiene nada que ver con Salvador Dalí.

“La verdad no fue algo planeado”, dijo el cantante colombiano de música urbana. “Hace más o menos cuatro años tuve una semana en la que no quería hacer nada. Entonces no me afeité, me puse a escribir canciones y ya”.

En esa semana, el bigote le creció más rápido que toda la barba y, “por curiosidad”, se lo levantó hacia los lados. Se tomó una foto para hacer un chiste y la subió a las redes sociales. La gente odió su nuevo look y le dejaron muchos comentarios negativos. Eso, lejos de desanimarlo, le sirvió de incentivo.

Además, tiene una razón muy poderosa para dejárselo: a su esposa, Evaluna Montaner, le encanta.

A estas alturas, con la fama que Camilo lleva a cuestas, lo de menos es su bigote. Se encuentra en medio de una gira que lo trae por Europa, Estados Unidos y América Latina. El viernes llegará a Los Angeles y recorrerá otras ciudades, entre ellas San Antonio, Boston y Washington; luego regresará a su natal Colombia para terminar el año con un show en Medellín en diciembre.

Al terminar la gira, lo que sucederá en 2023, la familia –él, su esposa y la hija bebé de ambos– se tomarán un par de semanas de vacaciones.

De todo este trajín, la cereza del pastel, sin embargo, fue el concierto que Camilo ofreció el domingo en la Puerta de Alcalá, el emblemático monumento madrileño. Ahí interpretó gran parte de su repertorio ante un aforo de unas 80 mil personas. La entrada fue gratuita.

“Ni en mis sueños más locos me lo hubiese imaginado”, dijo Camilo en una entrevista que respondió por escrito debido a que se encontraba en transición entre Europa y América. “Ha sido el concierto más grande que he hecho hasta ahora”.

Camilo presentó además su nuevo y tercer álbum, “De adentro pa afuera” –también título de su gira–, en un show que llevó como lema “Todos los acentos caben en Madrid”. El espectáculo festejó la diversidad y tuvo como invitados a su esposa y al cantante español Pablo Alborán.

Actualmente, Camilo promueve su tercer disco de estudio, el mencionado “De adentro pa afuera”, un álbum de música urbana, pop, bachata y reguetón que ha superado las expectativas del intérprete, cuya carrera despegó hace unos tres años luego de que decidiera salir a “defender mi música” después de años de producir y componer para otros artistas.

En 2019 lanzó “No te vayas”, “y dos años después ya podemos decir que tenemos tres discos bajo el brazo, dos giras increíbles y La Tribu [mis seguidores] creciendo cada día más”.

En detalle

Qué: Camilo

Cuándo: viernes 8 pm

Dónde: teatro Microsoft, 777 Chick Hearn Ct., Los Angeles

Cómo: boletos $60 a $230

Informes: axs.com