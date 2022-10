En leggings negros Ángela Aguilar posa feliz al salir a correr por el campo

Foto: David Becker for The Latin Recording Academy / Getty Images

Cada vez que hay un espacio en su apretada agenda de trabajo Ángela Aguilar aprovecha para ejercitarse, y ahora sus fieles fans compartieron una fotografía en la que se ve a la cantante mientras sale a correr por el campo, luciendo muy a la moda en un conjunto deportivo de top en color vino y leggings negros; ella también cargó una ligera mochila por los imprevistos.

Con motivo de su cumpleaños número 19 Ángela también complació a sus seguidores en Instagram con imágenes en las que posa en las escaleras de una casa de campo, usando una falda blanca y un top estampado. Ella escribió un largo mensaje como complemento: “Gracias por tanto amor y cariño en mi cumpleaños 19. Me he quedado sin palabras al expresar mi gratitud. De lo más profundo de mi corazón, gracias. Gracias por estos 10 años en la música, por su apoyo y por ser mis maestros. Ojalá tengamos muchos años más llenos de música, amor, aprendizaje, y paz, mucha mucha paz”.

El canal ABC News transmitirá el 13 de octubre una entrevista con Ángela Aguilar en la que habla de su exitosa trayectoria; ella aprovechó para mostrar en un breve video el detrás de cámaras de la conversación, que es muy esperada por todos sus fans. View this post on Instagram A post shared by Mireya Villarreal (@therealmireyavillarreal)

