Encuentra foto desagradable de su bautizo junto al padre

Los álbumes familiares sin duda guardan todos aquellos recuerdos de niño y de fechas muy especiales para cualquier persona, por lo que una vez que los abren es inevitable rememorar esos episodios.

Tal es el caso de un hombre que pudo ver las fotos de su bautizo, pero lejos de sonreír y alegrarse por el hecho, se cruzó con una postal que le causó desagrado y repulsión. Y es que en una de las imágenes vio cómo el sacerdote que ofició la misa le estaba dando un beso en la boca.

“Acabo de conseguir esta foto de mi bautizo y me quiero amputar la boca. El zaperoco que acabó de armar en el grupo de la familia”, mencionó el protagonista de esta historia en el video que dio a conocer en la red social TikTok.

Acabo de conseguir esta foto de mi bautizo y me quiero amputar la boca. El zaperoco que acabó de armar en el grupo de la familia 💀 pic.twitter.com/MIIPhQxWcL — Kenz Torres (@KenzTorres) October 8, 2022

“Me levanté y el tweet está explotando, así que les dejo el update: Lo hablamos, y mi familia no recuerda esa fotografía o ese momento. Después de varios mensajes de ellos intentando entender, se molestaron con la situación y me pidieron disculpas. Todo terminó bien”, añadió sobre la manera en que abordó el tema con su familia, que no estaba al tanto de lo que sucedió, por lo que le ofrecieron disculpas y el caso quedó cerrado.

Y es que cuando dio a conocer lo que le pasó de pequeño, inmediatamente Twitter explotó en reacciones, muchas de ellas pidiéndole que tomara cartas en el asunto, ya que lo ocurrido podría ser considerado un hecho de pedofilia.

“Y para las respuestas al tweet: los memes de verdad me han hecho reír un montón, excelente servicio, y para las personas que como yo crecimos en colegios católicos y fuimos afectados por estas instituciones durante nuestra vida: ellos van a caer y arder en su propio infierno”, cerró.

