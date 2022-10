Familiares de víctimas en Parkland se dicen decepcionados y enfurecidos por la cadena perpetua de Nikolas Cruz

Un jurado recomendó que el tirador de la escuela Parkland sea sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional el jueves, evitando así la pena de muerte. Algunos padres de las víctimas en el tiroteo dijeron que estaban enojados por la decisión; uno de ellos llamó Nikolas Cruz “animal”.

Lori Alhadeff, la madre de Alyssa Alhadeff, una de las estudiantes asesinadas durante el tiroteo, dijo en una conferencia de prensa después de que se leyera la decisión que estaba “más que decepcionada y frustrada con este resultado”.

Su esposo, el Dr. Ilan Alhadeff, dijo que estaba “disgustado” con el sistema legal y los jurados. “¿Para qué tenemos la pena de muerte? ¿Cuál es el propósito de esto?” dijo y agregó que creía que los jurados sentaron un precedente el jueves que podría afectar futuros asesinatos en masa.

Familiares de las víctimas, inconformes con el veredicto de Cadena Perpetua para Nikolas Cruz. pic.twitter.com/ZawXmNLUX7 — _💪🏻💪🏻 (@_D_190) October 13, 2022

“Rezo para que el animal sufra todos los días de su vida en la cárcel”, dijo. “Debería tener una vida corta”.

“No se trata de creencias personales, no se trata de sus valores religiosos. Se trata del crimen atroz que se cometió… No hay recuperación. La cárcel se trata de rehabilitar a alguien. No hay rehabilitación”, insistió

La madre de Joaquín Oliver, quien murió durante la tragedia, también rindió homenaje a su hijo en la sala del tribunal. Patricia Padauy-Oliver usó un collar con el nombre de su hijo, como suele hacer cuando defiende la violencia armada.

La hermana de Oliver agradeció a los fiscales que trabajaron en el caso, pero dijo que la familia está “conmocionada y disgustada” con la decisión.

“Debería haber sido claro como el día, extremadamente transparente, una sentencia de muerte… Si no es ahora la pena de muerte, entonces ¿cuándo?”, arremetió.

👉🏻 El jurado en el caso de Nikolas cruz, autor de la masacre escolar de Parkland en 2018, llega a un acuerdo para su sentencia.



Repasamos lo que ha ocurrido hasta el momento. pic.twitter.com/IWCv7l34AH — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) October 13, 2022

Ella dijo que nada de lo que dijo la defensa merecería una cadena perpetua en lugar de una sentencia de muerte.

Fred Guttenberg, quien también se convirtió en activista después de que su hija, Jamie, muriera en el tiroteo, dijo que estaba “aturdido y devastado” por la decisión.

“Hay 17 víctimas que hoy no recibieron justicia”, dijo.

“El monstruo irá a prisión, y en prisión, espero y rezo para que reciba el tipo de misericordia de los prisioneros que mostró a mi hija y a los otros 16… Va a ir a prisión y va a morir en prisión y estoy esperando leer las noticias sobre eso”, sentenció.

Los padres de Scott Beigel, uno de los tres adultos asesinados en Parkland, coinciden en que este fue “el caso perfecto para pena de muerte”.

Su madre Linda Beigel Shulman recordó, “mi hijo fue asesinado junto a otras 16 personas, y su asesino vivirá por siempre en prisión”. Pero recalcó: “ojalá que viva con la misma angustia y temor que sintieron las personas que el asesinó”.

