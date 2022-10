Usando ajustadísimos leggings Ana Bárbara se muestra en el gimnasio ejercitando sus glúteos

Foto: JC Olivera for Estrella Media / Getty Images

Ana Bárbara ha vuelto a complacer a sus fans con videos en los que muestra sus extenuantes rutinas de ejercicios. Ella se dejó ver sola en el gimnasio, usando ajustados leggings negros y poniendo en forma sus glúteos. El mensaje que escribió sobre su post fue: “¡Fácil no es ni será! Pero tu salud física y mental te lo agradecerá”.

A sus 51 años la cantante luce espectacular, y en otro clip se mostró con el mismo sexy atuendo y haciendo lagartijas sobre el piso mientras escucha su tema “Qué poca”. Ella procura prepararse de esa manera antes de cada uno de sus conciertos.

Ana Bárbara cuenta con dos nominaciones este año para los Premios de la Radio: Artista Femenina del Año y Canción Viral del Año. En su cuenta de Instagram ella compartió ese logro, invitando a sus fans a votar; la entrega de los galardones se llevará a cabo el 3 de noviembre. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

