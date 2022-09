VIDEO: Ana Bárbara confiesa que Don Vicente Fernández no quería hacer una bioserie

Una de las cantantes predilectas del fallecido Don Vicente Fernández sin duda era Ana Bárbara, y es que ambos tenían una bonita amistad la cual nació de la admiración que ambos tenían por su trabajo artístico y que se fue forjando a lo largo de los años, por lo cual, resultó escandaloso que la propia intérprete de “Bandido” confesara que “El Charro de Huentitán” no estaba interesado en tener una bioserie.

Fue durante la emisión del programa “Pinky Promise” que Ana Bárbara fue cuestionada acerca de si a ella le gustaría protagonizar un reality show, a lo cual contestó que su vida privada ya era tratada como tal, por lo cual no le encantaría el hecho de someterse a este tipo de dinámicas, pero además agregó que un gran amigo suyo tampoco tenía interés en hablar acerca de sus intimidades.

Pues recuerda que la penúltima vez que vio a Vicente Fernández con vida, este le dijo que no tenía interés de hablar acerca de su vida privada en público, esto en atención a que esto implicaba abordar todos los claroscuros que implicó su existencia, algo para lo cual no estaba preparado en ese momento.

“Una vez Don Vicente Fernández me dijo algo y mira que irónica la vida, pero la penúltima vez que lo vi dijo: Yo no quiero hacer una serie de mi vida porque no me gusta mentir y si yo hago una serie, tengo que decirlo todo porque soy una persona con sus altibajos, con sus errores, y no quisiera estas cosas exponerlas”.

ANA BÁRBARA