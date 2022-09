VIDEO: Camila Fernández le rinde tributo a su fallecido abuelo, Don Vicente Fernández

Después de sufrir una gran depresión por la pérdida de su abuelo Vicente Fernández, la hija de Alejandro Fernández, Camila decidió que el disco que había postergado por la pandemia se convertiría en un tributo al Charro de Huentitán.

“Desde el 2018 lo estoy planeando, sentía que ya era necesario sacar las canciones, porque le comenté a mi familia si les molestaba si mezclaba urbano con mariachi y me dijeron que me apoyaban, escribí los temas y les encantaron, porque justo me inspiré en letras de mi abuelo y de mi papá”, dijo en entrevista para el Sol de México.

Aunque la joven de 24 años lamenta que Vicente Fernández, tata, como ella le decía no logró ver el material terminado.

“Mi abuelo me dijo, ‘te quiero grabar un disco, pero sólo de ranchero, y le dije que yo quería escribir las canciones que iba a grabar, y me dijo que estaba bien. Se las quería mostrar cuando estuviera perfecto, pero desgraciadamente ya no pude hacerlo y me pone triste”. CAMILA FERNÁNDEZ

Como parte del lanzamiento de su disco decidió presentar el sencillo “Volver”: “originalmente fue escrito para una pareja, aunque la mayor inspiración fueron canciones que interpretó mi abuelo. Son letras colocadas a mi manera y también de mi papá, tiene frases escondidas de Como quien pierde una estrella”.

Camila aseguró que está en un momento muy sensible de su vida, “por fin saqué todas las canciones en singles, y voy desde un punto más vulnerable, a escribir canciones de cómo sí te extraño, si me haces falta. Pero como nunca había escrito canciones de esa temática por eso se me ocurrió el nombre de vulnerable, del álbum, fue una manera de ver en un punto de vista más vulnerable”.

También te puede interesar: