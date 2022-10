VIDEO: ¡Otra víctima! Joven se hace tres tatuajes en honor a Belinda

A pesar de sus escándalos, Belinda no deja de generar que sus fans den todo por ella. Y en esta ocasión la española dio de qué hablar después de que en “Las Fiestas de Octubre”, un famoso festival que año con año se lleva a cabo en Guadalajara la rubia se proclamara como la reina de los amarres.

Esto fue en el marco del famoso festival sonde se reúnen los exponentes musicales más importantes del momento, en el Auditorio Benito Juárez.

Y es que desde hace varios años en redes sociales circularon las oraciones a “Santa Belinda” la cual presuntamente si se reza hará que tu pareja no solo se enamoré de ti sino que también lleve tatuado tu nombre, tal y como algunas ex parejas de la intérprete de “Sapito” lo han hecho, pero no solo los exnovios de Beli la llevan grabada en la piel sino que también otros hombres, y para muestra un botón.

En lugar de enojarse, esta ocasión la bella intérprete de “Luz sin gravedad” hizo parte de su show la oración que por años se hizo viral por lo que oficialmente se ha proclamado como la reina de los amarres.

Ante esto, sus miles de fanáticos aplaudieron esta acción, algunos lo tomaron con gracia y otros más se lo tomaron muy enserio pues incluso hasta se fueron a tatuar cuatro diseños diferentes en varias partes del cuerpo en honor a Belinda.

Hombre se tatúa en honor a Belinda pic.twitter.com/IqsmnK4cNJ — Lo + viral (@VideosVirales69) October 13, 2022

Tal es el caso de Juan Munchi quien por medio de Tiktok compartió el momento en el que tatuó el rostro de Belinda en su pierna, así como el nombre de tres de los discos de la rubia.

Aunque todos saben que el proceso de tatuarse es algo que causa un poco de dolor dependiendo la zona del cuerpo, el fanático de Belinda quiso hacer como si el dolor no lo invadiera sin emabrgo, su rostro lo delató.

Pero ni el dolor ni nada le impidieron a Munchi aprovechar su visita con el tatuador para de una vez llevar en su piel los nombres de tres de los materiales discográficos de Belinda.

Así mismo, el fanático de la rubia prometió que antes de que la cantante se presente en Tijuana, él de nuevo tatuará su piel, esta vez con un diseño que diga “Beli” y otro más un corazón en el tobillo como el diseño que tiene Belinda en donde colocó las iniciales de Christian Nodal.

Y aunque a diferencia de Criss Angel, Lupillo Rivera y Christian Nodal, Juan Munchi no ha tenido ningún tipo de relación amorosa con Belinda, éste hombre es el más feliz de llevar en su piel tatuados todos los trabajos y el rostro de su artista favorita.

