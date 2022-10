Influencer implora ayuda de sus fans tras comprar sillón de 100 mil dólares (VIDEO)

Bien dicen que los amigos deben estar en las buenas y en las malas, al menos así lo reiteró una influencer a través de un video que inmediatamente se hizo viral.

Y es que lejos de ser una grabación con un contenido que buscara likes o que replicara alguna tendencia en estos momentos en TikTok, Quenlin Blackwell se mostró destrozada después de confesar a sus miles de seguidores que por error compró un sillón.

Lo malo no fue la compra, si no el monto del reclinable, ya que el valor de este superaba los 100 mil dólares, una suma importante y costosa para un artículo de este tipo.

“Si tienes un millón de dólares, ¿podrías donar? Si tienes mil millones de dólares, ¿puedes dejarlo? ¿Me prestas un poco, por favor?”, expresó solicitando la ayuda de quienes la siguen para salir de esa deuda que adquirió por accidente de acuerdo a su testimonio.

En medio del llanto, la joven contó su anécdota al señalar que acudió a una tienda y eligió el sillón, pero no vio el costo hasta que le llegó la factura.

“Estoy a punto de vomitar porque sé que no me reembolsaron el dinero”, añadió y no descartó la posibilidad que incursione en la plataforma OnlyFans para poder pagar la deuda en caso de que nadie le brinde esa mano.

Quenlin dijo que la tienda de muebles no le haría ningún reembolso por su compra errónea, por lo que sí o sí debería pagar.

