Óscar de la Hoya y un picante consejo al Canelo Álvarez: el “Golden Boy” le sugiere al tapatío que salga de Eddy Reynoso

Óscar de la Hoya ha sido una de las grandes personalidades que ha estado al tanto del desarrollo de Saúl Álvarez. El ex boxeador mexicoamericano siempre ha opinado de los aciertos y desaciertos del Canelo. En las últimas horas, el “Golden Boy” le mandó un consejo al tapatío en el que le sugiere que salga de Eddy Reynoso.

De la Hoya fue cuestionado sobre la derrota que sufrió el Canelo contra Dmitry Bivol en el mes de mayo. Aunque el ex boxeador considera que no es tan grave para su carrera, el “Golden Boy” piensa que Álvarez debería realizar algunos ajustes, incluyendo a su figura de entrenador.

“Lo que Canelo tiene que hacer es ajustarse, ajusta su plan de ataque, sus entrenamientos, quizá más enfoque, quizá cambiar su estilo. Quizá pensar en agarrar otro entrenador (…) La derrota no le va a afectar a Canelo, una derrota no te derrumba, no te quita, no te saca del trono. Canelo sigue siendo Canelo y sigue siendo la cara del deporte”, manifestó De la Hoya en la conferencia de prensa previo al combate entre Gilberto Ramírez y Bivol.

El “Zurdo” no caerá como el Canelo

Óscar de la Hoya prepara el combate entre Gilberto Ramírez y Dmitry Bivol. El ex peleador mexicoamericano explicó algunos errores que le costaron la pelea anterior al Canelo contra el ruso. “Golden Boy” aseguró que el “Zurdo” aprendió mucho de aquel combate y que además cuenta con mejores herramientas para plantarle cara a Bivol.

“El error que cometió Canelo al principio y toda la pelea fue que no supo cómo ajustarse. Tiró un golpe a la vez, quería noquearlo rápido (…) Creo que el Zurdo aprendió mucho en esa pelea, pero el Zurdo tiene muchas ventajas que no tuvo Canelo en esa pelea”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Dmitry Bivol (@bivol_d)

