Los regaños de Eddy Reynoso al Canelo Álvarez durante su pelea con Gennady Golovkin

La pelea entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin dejó mucho que desear. A través de las redes sociales, los espectadores de ese combate hicieron sentir su descontento por la falta de emoción mostrada en el T-Mobile de Las Vegas, Nevada. Sin embargo, desde las esquinas se vivió con mucha intensidad, especialmente por Eddy Reynoso que tuvo que reclamarle muchas veces al Canelo.

Era más que evidente que una derrota de Saúl Álvarez iba a ser un duro golpe para su carrera. Luego de perder contra Dmitry Bivol, Saúl Álvarez no podía darse el lujo de hilar una segunda derrota consecutiva. Bajo esta premisa, Eddy Reynoso nunca bajo su intensidad y mantuvo siempre alerta a su pupilo.

“No es nada eso (cortada), falta un round. Es el último round, Saúl. Él va a salir con todo, tu estás más entero que él, no quiere que me estés bajando las pinches manos, güey, faltan solo tres minutos y quiero que los hagas bien“, fueron algunas de las indicaciones de Reynoso que pudieron ser recopiladas por Marca USA.

Durante toda la pelea, el entrenador mexicano estuvo alerta a los intentos de reacción del peleador kazajo. Eddy Reynoso siempre le advertía al Canelo la peligrosidad de Golovkin y motivaba al tapatío para que no dejará que su rival se recuperara.

“No dejes que se crezca, güey. Faltan tres rounds no mas. ¿Cómo te sientes? (…) Hay que hacerlos bien (los tres rounds), estás más joven que él, tienes que sacar la juventud“, le decía Reynoso al Canelo entre rounds. 🥊Eddy Reynoso estaba dando constantes indicaciones y correcciones a Canelo, lanzando duras advertencias al mexicano👇👇👇https://t.co/dyxoiUSTes— MARCAenUSA (@MARCAenUSA) September 24, 2022

