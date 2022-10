Segundo Amazon Prime Day 2022: los productos básicos para el hogar encabezaron las compras de los consumidores

Bolsas para la basura, toallas de papel o artículos de lavandería son algunos de los productos que los consumidores más buscaron y compraron durante el segundo evento de Amazon Prime Day del 11 y 12 de octubre.

Para el mediodía del miércoles, los artículos esenciales para el hogar encabezaban las categorías más compradas, según la firma de investigación Numerator. Los artículos esenciales para el hogar captaron el 29% de las compras de los consumidores, seguidos por la salud y la belleza con un 26%.

Se trata del mismo patrón de compra cuando Amazon tuvo su primera venta de Prime Day en julio y refleja cómo la alta inflación de 40 años ha hecho que cada vez más estadounidenses utilicen las ofertas en compras básicas y no en productos de entretenimiento o recreación.

Ahora buscan sufragar los altos costos de visitar el supermercado o la farmacia y aprovechan Prime Day para abastecerse de las necesidades diarias.

Qué otros productos compraron los usuarios

Alrededor de un tercio, 31% de las personas que compraron en la venta de Prime Day compraron regalos navideños, dijo Numerator.

Aunque los artículos esenciales para el hogar fueron la categoría más comprada, los juguetes y los videojuegos completaron los tres primeros con un 24%, junto con ropa, según los datos de Numerator.

Y el tercer artículo más comprado fueron los juguetes de la marca Melissa and Doug, detrás de la tarjeta de regalo de Amazon y el proyecto de fotos de Amazon.

La inflación afectó al 80% de los compradores de Prime, con un 30% que dijo que esperó la venta para comprar un artículo específico a un precio con descuento y un 27% saltó una buena oferta si no era una necesidad.

El 14% también buscó fuera de Amazon para asegurarse de obtener el mejor precio.

El pedido promedio fue de $46.44 dólares, por debajo de los $59.88 dólares en la venta de julio, a pesar de la inflación elevada, según mostraron los datos.

Eso significa que los consumidores siguen gastando, pero se sienten apretados. Según algunos analistas, los grandes eventos de ventas como Amazon Prime Day pueden terminar fracasando y predicen que las ventas navideñas, ajustadas por inflación, disminuirán con respecto al año pasado.

“La gente no persigue las ofertas si siente que no tiene ningún gasto discrecional. No importa cuán buenas sean”, dijo a USAToday, Jonathan Walker, director ejecutivo del Centro para la nueva clase media de Elevate, que brinda investigación, sugerencias y asistencia para los consumidores no preferenciales de Estados Unidos.

También te puede interesar:

– Qué son los créditos para comprar con descuento en Amazon Prime Day 2022 y cómo obtenerlos

– Amazon Prime podría aumentar los precios de sus planes de suscripción este año

– Amazon Prime Day 2022: cómo prepararte de la mejor manera para aprovechar las ofertas