Mala semana para el fiscal especial designado por Trump: se vuelca contra su propio testigo y le desestiman cargos

John Durham, el fiscal especial designado por Donald Trump, tuvo una semana para el olvido en la corte, mientras intenta perseguir sus únicos procesamientos reales en torno a la investigación de Rusia.



El expresidente lo designó para “investigar a los investigadores”, alegando que el ex fiscal especial Robert Mueller fue corrupto en su manejo de la investigación de Rusia.



No obstante, las cosas no han resultado como el magnate esperada pues Durham ha sido relegado a buscar delitos de menor nivel por los que pueda procesar, como mentirle al FBI.



Apenas el miércoles, Durham arremetió contra su propio testigo durante el juicio de un empresario nacido en Rusia que era una fuente clave en el expediente de Christopher Steele.



Brian Auten, analista senior de inteligencia del FBI, quien supervisó parte de la investigación inicial de la oficina sobre los vínculos de Donald Trump con Rusia, ayudó a los fiscales al testificar que Igor Danchenko ocultó información a los investigadores sobre el origen de su expediente que habría ayudado a las autoridades.



No obstante, el panorama cambió después de la intervención de los abogados defensores, señala CNN.

Auten se enfocó en el testimonio anterior del analista hace años, en el que dijo que consideraba a Danchenko “veraz” y útil para la investigación del FBI sobre Rusia, y dijo que asegurarlo como fuente fue beneficioso a la agencia



Ese argumento era apuesto a la esencia de la acusación de Durham, que alega que Danchenko mintió repetidamente al FBI e impidió que los investigadores intentaran corroborar el expediente de Steele.



Eso representó una sacudida tan fuerte para Durham que redirigió a su propio testigo y pidió que el tribunal lo declarara “testigo hostil.



Por si eso fuera poco, el viernes el juez descartó cinco cargos que Durham presentó contra Danchenko, informó NBC News.



“El gobierno no ha presentado las pruebas necesarias”, explicó el juez Anthony Trenga.



“El juez Trenga dictaminó que los cargos 2-5 en la acusación del fiscal especial Durham contra Igor Danchenko se presentarán al jurado en relación con: mentir al FBI sobre una llamada telefónica anónima de una persona que creía que era Sergei Millian, que proporcionó información que aparece en el Steele dossier”, tuiteó la periodista Julia Jester.

