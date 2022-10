Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 17 al 23 de octubre 2022

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 17 al 23 de octubre del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Apertura mental. Será una semana en donde se te presentarán ideas nuevas, nuevas formas de pensar y de ser, personas con formas y maneras diferentes, y tú, para poder encajar tendrás que hacer uso de una mente abierta y libre de prejuicios. Son días de gran crecimiento profesional, se abren grandes posibilidades para un ascenso, para un paso más a ser líder en el lugar en donde te mueves laboralmente. Ten cuidado con no abandonar mucho a la familia, necesitaras estar cerca para que no haya de nuevo un desequilibrio en el hogar, mantente atento, atenta, a absolutamente todo lo que ocurra ahí. Tu salud por fin alcanza una gran estabilidad y las preocupaciones quedan atrás, solo serán un recuerdo.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

No pienses que ya hiciste suficiente, porque no es así, necesitas poner más empeño. Las reconciliaciones de pareja estarán muy bien aspectadas, pero hacer y después dejar de hacer no es una buena técnica, necesitas ser constante, solamente así volverán a creer en tu palabra, en tus promesas. No eches a perder lo que ya has ganado en el amor, de por sí, te costó que recobraran la confianza en ti como para que dejes de poner energía buena en la pareja. En lo laboral contaras con el apoyo de un superior para salir de un bache, agradece y trata de no volver a cometer el mismo error o no estarán más para ayudarte. Es una jornada para que hagas inversiones y se multiplique de manera adecuada y positiva los ahorros. En la salud cuida de los huesos de piernas, puedes tener alguna molestia o lesión que te puede dar mucha lata.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Trata de no desviarte del camino, habrá grades tentaciones esta semana, pro está en ti no caer en ellas y echar por la borda todo lo logrado, lo caminado. Es una semana en donde estarás muy susceptible a las tentaciones a los excesos, tu energía no está del todo en equilibrio y puedes caer, sé fuerte y mejor da la vuelta. Es importante tener presencia en el hogar, no seguir dejando platicas necesarias con hijos, pareja o padres, no dejes que siga creciendo los malentendidos, es importante darles fin, cerrar esos ciclos para que todos a tu alrededor sientan por fin un gran alivio en el corazón. Se discreto, discreta, con habladurías o con situaciones de las que te llegues a enterar en el trabajo, no te metas en líos, puedes salir perdiendo. Es una jornada muy buena para retomar el ejercicio y que este sea por donde liberes energía, estrés.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

No dudes del camino por el cual estas andando, te costó mucho decidirte como para que a estas alturas dudes. Sigue andando, verás que al finalizar la semana empieza a tener resultados tangibles en negocios, dinero, amor. Es una gran semana para poner en marcha planes de asociaciones, si necesitas un socio para tu negocio, para emprender, no lo pienses más y ve en su búsqueda, sí ya sabes quién podría ser ve y propónselo ya, verás que la respuesta es positiva. Las inversiones que realices en esta jornada son de gran y rápido crecimiento, solamente cerciórate de hacerlas en un lugar reconocido y confiable. En el amor el romance está en el aire, vuelves a ser detallista y te das cuenta de cuanto habías descuidado a tu pareja, pero no volverás a dejar que pase un abandono más. Cuida la salud de tus ojos, es tiempo de un chequeo con el oftalmólogo.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Te has llenado de mucho trabajo, muchos compromisos y esto puede hacer que esta semana estes estresado, estresada, saturado, saturada, así que deja de decir sí, o esta semana no te alcanzará para terminar positivamente cada uno de los compromisos que te eches encima. Es una buena jornada para avanzar y poner orden en proyectos, pero mucho de este avance estará respaldado por el equipo que te respalda, sé un buen líder y todo marchara en perfecto orden, no descuides a tus subordinados, atención a ellos, tienes que hacerles sentir lo importantes que son para el crecimiento de tu proyecto, planes, sueños. Esta jornada es muy buena para hacer planes a futuro con respecto a ahorros, inversiones, compras de bienes raíces. Lo que planees estos días será tangible en pocos meses. Cuida la salud de tu espalda, estarás un poco sobrecargado, sobrecargada, por todo lo acumulado de trabajo, un buen masaje relajante te permitirá recuperar energía y fuerza.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Que nadie ni nada te mueva de tu centro. Comienzas la semana con una claridad mental extraordinaria, así que cuida que así sigan todos estos días, no permitas que ninguna mala intención o palabra te saque de ese equilibrio. Es una semana tan ligera que caminas a todos tus asuntos sin ansiedad, sin estrés, la calma y la paz te acompañaran en cada uno de tus planes. Jornada muy hogareña, querrás estar la mayoría del tiempo en tu hogar, disfrutando de tu espacio, de tus cosas, de tu familia. Estos días son propicios para encontrar de nuevo el tiempo, el lugar, la persona o personas que te ayuden en tu camino espiritual, sabes que estas de nuevo listo, lista, para retomar ese aspecto de tu vida.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Tendrás mucho apoyo a tu talento. Todo lo brillante que has sido en semanas o días pasados ya rinde frutos, te miran, hablan de ti, de tus cualidades y tus capacidades, solamente tienes que cuidar de que no se te suba el éxito a la cabeza, cuidar del ego y la soberbia. Es una semana para no tocar temas delicados con la pareja, aun no tienes las palabras ni las ideas adecuadas para que todo llegue a buenos términos, así que paciencia, deja que pasen estos días y después podrás aclarar las molestias. En el dinero las finanzas avanzan, no tan rápido como deseas, pero por fin empiezas a ponerles fin a deudas añejas, por fin la economía da buenas señales. En la salud es importante cuides lo habito alimenticios, no te descuides ni descuides a tu cuerpo físico, no abuses de tu fuerza o energía o más adelante puede traerte consecuencias.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Toda decisión tiene una consecuencia, buena, mala o regular, pero al final cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Esta semana te toca ser firme con lo decidido en días pasados, entender y no quejarte de lo que suceda en estos días por las determinaciones tomadas. Asumir las consecuencias de tus actos será una lección que tengas que aprender en estos días, pero si todo lo hiciste con plena conciencia y de corazón estate tranquilo, tranquila, que la vida todo lo regresa tres veces tres. En lo laboral es importante pongas ya toda tu atención y compromiso ahí, estas yendo a trabajar con desgano, con mucha apatía y esto ya podría traerte consecuencias, llamadas de atención, suspensiones etc. Es preciso que estos días retomes cualquier tipo de terapia que te había estado ayudando mucho y que por falta de organización dejaste aun lado, ve, la salud de tu mente y emociones es primordial para seguir adelante.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Lo importante aquí y ahora eres tú, has estado teniendo días ocupándote de todos y de todo a tu alrededor menos de ti y ya no puedes seguir en ese gran descuido, en necesario que ya pongas de nuevo amor para ti. No esperes agradecimiento por tu tiempo y desgaste, lo hecho fue sin esperar nada a cambio, así que no te sientas mal si no recibes de vuelta lo que diste con el corazón. Las finanzas no marcharan como planeas estos días, así que administra bien el dinero que tengas designado para esta semana, solo así no pasaras aprietos. En el trabajo pueden llegar buenas noticias, cambio de puesto, de lugar, de sueldo. En la salud todo lo que te preocupo se queda en el pasado y ahora la tranquilidad está de nuevo en ti.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Será una semana para poner a trabajar el conocimiento o la experiencia adquirida en lecciones de vida del pasado. Estos días no volverás a caer en círculos viciosos, no volverás a creer en palabras que ya escuchaste en el pasado y solamente te llevaron a pasarla muy mal, así que te sentirás perfectamente bien cuando detectes esos focos rojos, pero sobre todo cuando digas no. Esta jornada ponte las pilas y ve sin miedo a pedir ese aumento de sueldo, ese cambio de puesto o de área que tanto has pensado, tienes una energía muy favorable para que ese cambio se lleve a cabo rápidamente. En la salud pueden presentarse alguna molestia de estómago, cuida lo que comes, pero sobre todo cuida de no hacer corajes.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Tu energía estará al máximo esta semana, querrás comerte al mundo de un bocado. Podrás llegar a buenos acuerdos si estás haciendo sociedades o arreglando trámites legales, así que no dejes pasar estos días sin echar a andar cualquiera de estas cosas, porque todo será y se dará de manera positiva. En el amor necesitarás poner un poco más de empeño y detalles a la conquista de esa persona que te tiene perdido, perdida, de amor, verás que pronto te dará el sí. Es importante que no te involucres en ningún tipo de mal entendido, no quieras ser el referí de ninguna discusión ni ser el que quiera meter paz en medio de dos personas, no te involucre ni mal gastes tu energía en necedades.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Controlar tu carácter esta semana será de vital importancia, los arranques y los berrinches no te llevarán a nada bueno y mucho menos te abrirán oportunidades en ningún ámbito. Estarás muy sensible a cualquier estimulo externo, desde que te enojes mucho, hasta que te pongas sumamente sensible y todo te haga llorar, tendrás que encontrar un equilibrio y no andar por la vida con todo en desbalance. Son días para no echarte más compromisos laborales, son días para no iniciar ningún negocio o negociación, porque no tienes la mente clara y podrías hacer algo de lo que después te puedas arrepentir. En el dinero todo está estable, ni más ni menos, pero lo necesario para solventar esta nueva semana. Tu salud física es buena, pero te hace falta cuidar la salud emocional y mental.