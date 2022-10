La mexicana Alexa Grasso ganó por decisión unánime a Viviane Araujo en su primera pelea estelar de UFC

La mexicana Alexa Grasso consiguió la victoria en su gran primera pelea estelar de la UFC contra la brasileña Viviane Araujo en el Apex de Las Vegas en el UFC 62.

La tapatía se llevó el combate en los cinco asalto de la categoría de 125 libras siendo esta su cuarta victoria de este peso, que la acerca a ser una clara contendiente del título que posee Valentina Shevchenko.

50-45, 49-46 y 49-46 fue el conteo de los jueces de mesa que otorgaron la victoria a Grasso, quien se ha convertido una de las mejores peleadoras en el peso mosca.

El segundo round fue uno de los mejores asaltos para la mexicana luego de que respondió con el boxeo, sus combinaciones siempre llevan dos o más golpes. Contragolpe de Araujo con puños al cuerpo y un derribo, la brasileña con el control lateral hace poco y cambia a la media guardia, con un movimiento explosivo salió Grasso y cerró lanzando varias combinaciones certeras al rostro.

LO HACE!!!! @AlexaGrasso 🇲🇽 derrota a Vivi Araujo por decisión unánime y hace historia 👏 #UFCVegas62 pic.twitter.com/u0F7Ai1P61 — UFC Español (@UFCEspanol) October 16, 2022

En el quinto y último asalto, Grasso no se desesperó y atendió las indicaciones de su esquina, no se fue desbocada en su ataque, sino todo lo contrario, muy ordenada, esperando los ataques de Viviane que no llegaron, la acción cerró en el centro del octágono con un buen intercambio, la combinación fuerte fue de Grasso.

En los duelos preliminares, Mana Martinez le ganó a Brandon Davis, Jacob Malkoun a Nick Maximov, Joanderson Brito a Lucas Alexander, Tatsuro Taira sometió a CJ Vergara y Pete Rodríguez acabó con Mike Jackson.

En los demás resultados de la cartelera estelar, Dusko Todorovic derrotó a Jordan Wright por nocaut técnico; Raphael Assuncao a sus 40 años dio cátedra para derrotar a Victor Henry y Alonzo Menifield dejó knockout a Misha Cirkunov.

