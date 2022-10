En boda sorpresa con show de Elton John incluído y 250 invitados, dueño de los Patriots se casa con su pareja 34 años menor

El dueño de los Patriots, Robert Kraft contrajo matrimonio con la doctora Dana Blumberg, su novia desde hace tres años y prometida desde hace seis meses. Dicha boda fue por todo lo alto con 250 personas incluyendo celebridades que asistieron al Hall des Lumières en el bajo Manhattan.

En la ceremonia hubo un show musical a cargo de la estrella Elton John quien cantó como regalo de la pareja, además también se presentó el ganador de cuatro Premios Grammy, Ed Sheeran. Cabe destacar que los 250 invitados fueron invitados pero no se les indicó que los protagonistas se casarían, en la invitación se les pidió ir con traje elegante y al llegar fueron sorprendidos por una pantalla gigante en donde se mostraron todos los momentos del romance de la pareja desde que comenzó hace tres años.

Más invitados a la boda de Robert Kraft y la doctora Dana Blumberg

Según publicó Six Page, entre otros asistentes a la boda del dueño de los Patriots, cabe destacar la presencia de Tom Brady que acudió a la celebración sin Giselle Bunchen, era la primera salida en público del “Señor de los anillos” sin su ex pareja con la que mantuvo una relación de 11 años y con la que se ve muy complicada una posible reconciliación. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, fue otro de los invitados al evento, ex jugadores y actuales entrenadores asistentes como Troy Brown y Jerod Mayo. También fueron jugadores activos entre los que destacan Devin McCourty, Matthew Slater y David Andrews.

El miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, Jon Bon Jovi, el diseñador de moda Tommy Hilfiger, fueron otras de las celebridades que acudieron al llamado de la pareja.

Escándalo de Robert Kraft

Hay que recordar que el magnate de 81 años estuvo envuelto en un escándalo considerado un delito menor, esto cuando la policía del estado de Florida lo acusó de solicitar el servicio de prostitución y hasta habrían mostrado el video de Robert Kraft pagando por el servicio.

Dichas acusaciones fueron desmentidas en su momento por el equipo de Kraft y el video fue destruido considerando que se violaba la privacidad de los asistentes al presunto centro de masajes en donde se habían dado los hechos.

En su momento la NFL guardó silencio y decidió no emitir ningún comentario al respecto. Hoy el multimillonario se casa con pareja de 34 años menos y aquel desagradable momento parece haber quedado en el olvido.

