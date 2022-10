Odell Beckham Jr. se aleja de los Rams: “Es difícil decir que volveré aunque pensé que había encontrado un hogar”

El receptor Odell Beckham Jr. fue pieza clave en el campeonato de los Rams la temporada pasada, sin embargo y aunque el equipo espera que regrese con ellos luego de su lesión, el receptor no lo tiene tan claro. Beckham afirmó que el equipo no le ha ofrecido nada y además cree que la oferta que ha puesto el equipo sobre la mesa no es suficiente para sus aspiraciones. Se espera que el estelar jugador vuelva a la acción a mediados de noviembre del año en curso.

Odell Beckham Jr. logró anotar cinco touchdowns en temporada regular con los Rams, agregando dos más en fase de Playoffs; esto incluyó la primera anotación del Super Bowl LVI, en donde lamentablemente se quebró ligamento cruzado durante el segundo cuarto contra los Cincinnati Bengals.

TOP LANDING SPOTS for Odell Beckham Jr.

[via @CodyJBenjamin]



1. Buffalo Bills

2. Los Angeles Rams

3. Tampa Bay Buccaneers

4. Green Bay Packers

5. Kansas City Chiefs

6. Los Angeles Chargers pic.twitter.com/ttjh1HPFEz — CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) October 4, 2022

Las esperanzas de los Rams con Odell Beckham Jr.

Los Angeles Rams empezaron la temporada con el pie izquierdo, el equipo actual campeón de la NFL suma un registro de tres derrotas contra tan solo dos triunfos, un balance negativo para quienes levantaron el trofeo de campeonato el año pasado. Una de las esperanzas del equipo sería la llegada de Odell Beckham, sin embargo el panorama hasta ahora no luce para nada sencillo.

El receptor se mostró poco conforme con el trato que ha recibido y aseguró saber cuanto vale y ese valor a su juicio es mayor que la oferta que le ha comunicado el equipo de los Rams. Además el regreso de Beckham podría darse en medio de un escenario en el que los Rams ya se encuentren sin ningún tipo de oportunidad.

Las palabras de Odell Beckham Jr. sobre su futuro con los Rams

Interactuando a través de su cuenta en Twitter, Beckham Jr. expresó su descontento con los Rams. “LA sabe dónde quería estar, pero no me ofrecieron nada. No sé la gente qué quiere que haga, definitivamente sé lo que valgo y su oferta no refleja eso. Así que es difícil decir que puedo volver aunque pensé que había encontrado un hogar”, indicó el jugador. LA knows where I wanted to be… but they didn’t offer me…. ANYthing! So idk what people want me to do, I def kno my worth and what the offer was isn’t reflective of that. So it’s tough to say that I can come on back even tho I thought I finally found that home !— Odell Beckham Jr (@obj) October 12, 2022

Se dice que Beckham quiere ir por otro anillo y es por ello que se le vinculan a equipos poderosos y con posibilidades como los Packers, Patriots o los Bills. Queda esperar si el divorcio con los Rams es definitivo o si quizás las partes puedan llegar a un acuerdo satisfactorio. But YES LA treated me normal and special all in the same breath , we see how that played out! For both sides. I went out to win a 🏆 there knowin the risk of playin without an ACL… and then I got the lowest of low offers after that goin into the next season. Impossible 😂😂— Odell Beckham Jr (@obj) October 12, 2022

