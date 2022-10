Tres estados en los que los estadounidenses reciben cheques de estímulo durante octubre

Varios estados de Estados Unidos se han encargado de proporcionar alivios económicos para sus residentes, que aún luchan contra los altos precios de la gasolina y los alimentos a causa de la inflación, que durante el mes de septiembre fue de 8.2% en su comparativo interanual.

Muchos estados ya han enviado pagos a los residentes; sin embargo, algunos que establecieron programas de estímulo de la inflación ya están comenzando a emitir cheques de alivio a sus ciudadanos.

Las personas elegibles que viven en los estados de California, Hawái y Virginia, recibirán cheques estatales de alivio de la inflación a finales de octubre. Esto es lo que se sabe sobre los requisitos, elegibilidad y fechas en los tres estados:

Hawái

El Departamento de Impuestos del estado emitió reembolsos por medio de depósitos directos inicialmente en dos distribuciones, el 9 y el 13 de septiembre, y todos los contribuyentes que presentaron sus declaraciones antes del 31 de julio deberían haber recibido sus pagos antes del 21 de septiembre.

Sin embargo, el gobernador David Ige, dijo que aquellos que esperan cheques de reembolso en papel probablemente tendrán que esperar hasta el 31 de octubre a más tardar, según Hawaii News Now.

Los reembolsos se basan en los ingresos de los contribuyentes, por lo que no se requiere ninguna otra acción si ya presentaste una declaración de impuestos sobre la renta de 2021. Si aún no la has presentado, tienes hasta el 31 de diciembre de 2022 para hacerlo.

El reembolso de la Ley 115 de Hawái proporciona cheques por $300 dólares para contribuyentes que ganan menos de $100,000 dólares al año o parejas que ganan menos de $200,000 dólares.

Aquellos que ganan más de $100,000 dólares o parejas que ganan $200,000 dólares o más recibirán un reembolso de impuestos de $100 por persona.

California

A finales de junio, el gobernador Gavin Newsom emitió un comunicado en el que afirmaba que aproximadamente 23 millones de californianos se beneficiarían de un cheque por valor de hasta $1,050 dólares tan pronto como en octubre.

La Junta de Impuestos de Franquicias del Estado de California (FTB) anunció recientemente que los residentes de California elegibles comenzarán a recibir sus cheques la semana pasada. Se espera que el 95% de todos los pagos se emitan para fin de año.

Los pagos se distribuirán mediante depósito directo o en una tarjeta de débito coordinada a través de Money Network. También se enviará una tarjeta de débito a muchos, incluidos aquellos que presentaron una declaración en papel, que tenían un saldo adeudado, recibieron un reembolso de impuestos por cheque o cambiaron su institución bancaria o número de cuenta bancaria.

Los contribuyentes elegibles que presentaron electrónicamente su declaración de impuestos de California de 2020 y recibieron un reembolso mediante depósito directo recibirán su reembolso mediante depósito.

Virginia

Para recibir el reembolso de impuestos único de 2022 de $250 dólares para contribuyentes individuales y $500 dólares para contribuyentes conjuntos, debe haber tenido una obligación tributaria para el año fiscal 2021 y haber presentado sus impuestos antes del 1 de noviembre.

Según el sitio de impuestos de Virginia, aquellos elegibles que presentaron antes del 5 de septiembre deben recibir su reembolso mediante depósito directo o un cheque en papel enviado por correo antes del 31 de octubre.

Si recibiste un reembolso de impuestos por depósito directo este año, es probable que también recibas tu reembolso por depósito directo. De lo contrario, la Asamblea General de Virginia te enviará un cheque en papel.

