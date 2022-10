Villano IV perdió la máscara contra Pentagón Jr. en Triplemanía XXX y anunció su próximo retiro: “te llevas lo más hermoso de mi vida”

El 15 de octubre quedará marcado en la historia de la lucha libre mexicana como el día en que el Villano IV, el único de la Dinastía Imperial que aún conservaba la tapa, fue desenmascarado. Pentagón Jr. fue el encargado de conseguir tal hazaña tras dejar sudor y sangre en el ring, en la noche que sirvió como su consagración profesional.

En la Arena CDMX se libró un combate de poder a poder, en el que el luchador también conocido como “Zero Miedo” salió inspirado, aunque en un principio fue sorprendido por el Villano IV, quien lo atacó con cuantas artimañas pudo y lo ensangrentó rápidamente.

Poco después Pentagón Jr. empezó a recuperarse y sacó fuerzas de la nada para emparejar la contienda, le devolvió el castigo a su rival, le rompió la máscara y ambos continuaron la contienda completamente ensangrentados. Los golpes continuaron y parecía que de un momento a otro la pelea terminaría a favor de cualquiera de los dos; sin embargo, al final se inclinó hacia “Penta”.

Después de un juego de llaveo, lances aéreos y espaldas sobre la lona de dos segundos, con ambos luchadores prácticamente desmadejados sobre la lona, Pentagón Jr. sorprendió al Villano IV con una palanca al brazo de espalda plana y la cuenta de tres llegó. “Zero Miedo” había logrado la hombrada: sacar la victoria.

Momentos después, el único gladiador en activo de la dinastía de los Villanos, conforme al protocolo tras una lucha de esta naturaleza, se desenmascaró, dijo su nombre real: Tomás Diaz Mendoza y su edad: 57 años.

Conocemos la identidad de Villano IV.



De nombre Tomás Díaz Mendoza de 57 años de edad. 42 años de carrera en la lucha libre mexicana. #Triplemania30 | #TriplemaníaXXX | #30AniversarioAAA pic.twitter.com/s9He2DOiKN — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) October 16, 2022

“Me gustaría volverme a enfrentar contigo y que sea la última lucha de mi vida, te llevas lo más hermoso de mi vida”, dijo el Villano IV adelantando noticias sobre su retiro. “Cada día que me subí al ring dejé mi vida y mi corazón. Felicidades por esta noche Pentagón”, reconoció a su digno contrincante. What a visual. What a moment.



The most high-stakes stipulation in lucha libre, mask vs. mask to end the year-long Ruleta de la Muerte tournament.



A bloody @PENTAELZEROM holds the mask of Villano IV at the conclusion of @luchalibreaaa TripleMania 30. pic.twitter.com/2LLMtzr226— Joe Dombrowski (@joe_dombrowski) October 16, 2022

Cibernético perdió su cabellera y todos resultados de Triplemanía XXX

En otra de las luchas de la función, Pagano derrotó a Cibernético y se ganó su cabellera tras engancharlo desde las alturas de una escalera en el pasillo de entrada al ring y con una contralona en el piso consiguió la cuenta de tres segundos del Vampiro Canadiense, quien fungió como réferi de la lucha después de que el Hijo del Tirantes quedara fuera de combate. ¡A cumplir!



Cibernético le da su cabellera a @Pagano656 tras una lucha verdaderamente extrema. #Triplemania30 | #TriplemaníaXXX | #30AniversarioAAA pic.twitter.com/c5AoaO21T5— Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) October 16, 2022

En otra de las luchas de la noche, El Hijo del Vikingo confirmó su supremacía al retener el Megacampeonato de la AAA tras vencer a Fénix en una lucha bastante complicada, donde ambos gladiadores entregaron el 100% y que dejó complacida a la afición presente.

Momentos antes, Sansón, Cuatrero y Foraster, los integrantes de la Nueva Generación Dinamita (NGD) retuvieron su campeonato de tercias, ya que, aunque perdieron su duelo, Johnny Caballero, Sam Adonis y Brian Cage no consiguieron rendirlos, por lo que tendrán que esperar una segunda oportunidad. ¡Tenemos ganadores, pero no nuevos campeones! 🫣



Johnny Caballero, @briancagegmsi y @RealSamAdonis se llevan el triunfo, pero no los Campeonatos de Tercias de #LuchaLibreAAA #Triplemania30 | #TriplemaníaXXX | #30AniversarioAAA pic.twitter.com/C3v4inVRG5— Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) October 16, 2022

En el duelo Reyna de Reynas, Taya Valkyrie retuvo el cetro femenino de la AAA al vencer a Kamille. 🩸 Final girl #WERALOCA @luchalibreaaa @IMPACTWRESTLING @nwa @MLW @Thexpwwrestling pic.twitter.com/0gYZ0Y9xNc— TAYA VALKYRIE (@thetayavalkyrie) October 16, 2022

En otra contienda, los hermanos Dragon Lee y Dralístico superaron a tres parejas para reclamar el derecho de retar a Cash Wheeler y Dax Harwood por el campeonato de parejas de la AAA, en un duelo que se celebrará próximamente.

Finalmente, Taurus se proclamó como campeón de la Copa Bardahl, al vencer a Electro Shock en la gran final del torneo.

