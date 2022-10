3 signos del zodiaco tendrán la semana más pesada de octubre 2022

Algunos signos del zodiaco se enfrentarán a una semana difícil de manejar. El clima astrológico que nos espera del 17 al 23 de octubre de 2022 causará el ambiente perfecto para cerrar ciclos y recibir nuevas ideas, pero estos signos sentirán que todo sucede demasiado rápido y será pesado para ellos lidiar con este ritmo acelerado.

Los tránsitos planetarios en cuestión serán la Luna en oposición a Plutón y el Sol en trígono con Marte, aspectos que no solo nos piden actuar, su energía estará empujándonos a enfrentar lo que no queremos abordar.

Si bien para algunos signos del zodiaco será revelador y podrán resolver muchos de sus problemas, otros no estarán listos para hacerlo. Esto es lo que hace que la semana de octubre que recién comienza sea la más pesada para ellos.

La carga de trabajo te parecerá demasiado pesada, de acuerdo con YourTango.com, por lo que, si tardas mucho tiempo pensando en todo lo que se avecina en lugar de actuar, podrías retroceder en vez de avanzar.

Perderás valiosos minutos, e incluso horas, preocupándote y aplazando pendientes que deberías resolver con urgencia, en consecuencia, no tendrás entusiasmo. Y es que podrías pensar que, si te animas, fallarás, pero eso no lo sabes. La clave será actuar más que pensar.

Esta es la última semana de tu ciclo 2022, lo que significa que tu fuerza comenzará a disminuir, según comenta el horóscopo de YourTango.com. Lo que hace más pesado este ambiente es que en estos días enfrentarás los desafíos más agotadores, es decir, los que requieren más tiempo y energía.

El universo te colocará en una dirección que no habías planeado, y si bien no te desagradan los cambios (sueles estar preparado para todo), los nuevos aires llegarán tan rápido que no tendrás tiempo de analizar nada, solo actuar. La clave de esta semana será lidiar con la espontaneidad y los cambios repentinos.

Tendrás la sensación de perderte algo, lo cual, te hará caer en frustración. Sabes perfectamente qué se interpone en tu camino, pero esta semana te sientes demasiado perezoso y menos inspirado para enfrentarlo.

Hay algo en particular de tu futuro que ocupa mucho espacio en tu mente, quizá hasta te hayas obsesionado con eso, y eso te impide disfrutar el momento presente. La clave ahora es no poner excusas y vivir en el ahora.

