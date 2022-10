Karen Bass: ‘La comunidad latina tendrá una aliada en mí’

Karen Bass, congresista de California y candidata para la alcaldía de Los Ángeles, aseguró que de ser elegida el próximo 8 de noviembre como alcaldesa, su prioridad número uno será luchar contra la indigencia.

Otros temas de importancia incluyen la vivienda asequible, la equidad de representación en comunidades de color, la reducción del crimen y el aburguesamiento.

Bass explicó en entrevista con La Opinión que su principal motivo para postularse para líder del ayuntamiento es la preocupación por la crisis de los desamparados. Actualmente hay más de 40,000 personas sin hogar solamente en la ciudad de Los Ángeles y el 74% son personas negras y latinas.

La candidata no quiere que se cometa el mismo error que ocurrió en los noventas cuando hubo una crisis de desamparados y dijo que lo que hicieron los políticos en ese entonces fue aprobar leyes para encerrarlos a todos.

“Siento que estamos en la lucha por el alma de nuestra ciudad. Siento que hay dos direcciones diferentes en las que nuestra ciudad podría ir; una está preocupada por avanzar constantemente en una dirección progresiva y la otra es un viaje al pasado”, dijo Bass.

“Mi preocupación acerca de volver al pasado es que esas soluciones, entre comillas, creo, contribuyeron a la crisis en la que estamos ahora”.

Ella quedó impresionada al ver el alto número de latinos desamparados que aumentó de un 30% al 44% en Los Ángeles. Cuestionó si parte de la razón por este aumento, aparte de dinero, tiene que ver con la administración de Trump quien amenazó a los inmigrantes que si pedían ayuda gubernamental serían considerados carga pública.

Cualquiera que haya sido el motivo, Bass subrayó que se debe ayudar a que los desamparados consigan un techo donde vivir, mientras se ayuda a quienes están a punto de perder sus viviendas para que eso no ocurra.

Terminar la corrupción

La candidata a la alcadía aceptó que hay una crisis en torno a la corrupción. Una parte del problema es que el ayuntamiento siempre ha estado en favor de los desarrolladores.

“Creo que debe haber restricciones para los desarrolladores porque ellos han podido entrar, cambiar las reglas y hacer todo esto a través de sus contribuciones, que es algo que [Rick] Caruso ha hecho”, indicó Bass.

“No lo ha hecho en un punto en el que haya sido acusado de algo, pero si ves sus desarrollos, creo que el caso en cuestión es el desarrollo de La Cienega donde se pagaron todo tipo de cientos de miles de dólares a fondos políticos, gastos independientes, miembros del concejo municipal, y creo que ese tipo de situación tiene que parar”.

Agregó que ningún individuo por sí solo puede arreglar la ciudad y subrayó, que su oponente Rick Caruso tiene esa idea ya que su orientación viene de dirigir su propia empresa, sin junta directiva.

“Nuestra democracia no funciona así. Necesitamos un líder que pueda unir a la gente. Un individuo no puede entrar al ayuntamiento y exigir cosas, y si lo intenta obtendrá 15 concejales pasivo-agresivos y una burocracia pasivo-agresiva”.

No habrá división

Bass explicó que le dolió mucho escuchar el involucramiento del concejal Gil Cedillo en los audios recientemente divulgados, principalmente porque lo conoce a él y otros prominentes latinos desde hace varias décadas.

“Hay varios de nosotros que nos conocimos en los años 70; Gil, María Elena Durazo, Antonio Villaraigosa y Berth Corona. Mientras yo estaba en el sur de Los Ángeles luchando contra el abuso policial, Antonio y Gil estaban en el este de Los Ángeles también trabajando en problemas de abuso policial”, recordó la candidata.

“Nos unimos en coaliciones de toda la ciudad y protestas en torno a los derechos de los inmigrantes en los años 80 cuando los centroamericanos comenzaron a llegar. Luchamos para que los refugiados estuvieran aquí y cuando se formaron organizaciones como CHIRLA y CARECEN, todos participamos”.

Aseguró que esta experiencia de conocer a la comunidad latina por décadas la hace sentirse cómoda para hablar con la comunidad negra para que no se comiencen a crear divisiones.

Explicó que esto debe dejar una gran experiencia y una fuerza mayor para unirse y reiteró que, está comprometida a “triplicar” su compromiso de liderar mientras construye una solidaridad entre las comunidades de color.

No más distritos

Los audios que fueron grabados en octubre del 2021 y recientemente divulgados muestran a los tres concejales hablar de temas racistas durante una reunión ilegal cuyo tema principal fue la división de distritos de la ciudad y que les convenía más a cada uno.

Bass dejó bien claro que su prioridad no es abogar por aumentar los distritos de la ciudad de Los Ángeles. Pero agregó que las conversaciones de los concejales si mencionan sus preocupaciones acerca de cuáles distritos tienen más activos que otros.

“Una de las razones por las que los miembros del concejo están preocupados por tener o no tener activos en sus distritos es porque sienten que si no tienen activos, entre comillas, entonces sus electores no obtendrán los recursos que necesitan”, dijo Bass.

“Yo creo que es una cuestión de equidad y hay algunas áreas como el sur de Los Ángeles, el este de Los Ángeles, y Pico Union que necesitan más recursos porque carecen de los recursos y la base impositiva que hay en el lado oeste”.

Sin embargo, agregó que si un concejal está representando un distrito no lo está haciendo solamente por una raza. En los audios se escucha en múltiples ocasiones a los concejales latinos abogar solamente por los latinos.

La candidata dio como ejemplo, que si un concejal negro está representando un área latina, debe hacer todo su esfuerzo para asegurarse que esta representando equitativamente.

“Y si hay un latino que está en un distrito y hay electores negros, ese individuo latino también tiene que representar a los negros”, afirmó. “Tenemos que superar la noción de que solo voy a representar a las personas que se parecen a mí”.

Culminó diciendo que espera recibir el voto de los electores latinos y se compromete a tener una administración que sea completamente inclusiva.

Me considero una internacionalista y los latinos estarán representados en todos los aspectos de mi administración. Creo que la acción afirmativa significa que tomas acción afirmativamente, lo que significa que cuentas quién está representado y es lo mismo con los recursos en la ciudad”, aseguró.

“La comunidad latina tendrá una aliada en mí”.