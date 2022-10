Maluma lanza la colección de otoño de su línea de ropa “Royalty”

Maluma goza de gran popularidad a nivel mundial como cantante, pero no descuida su faceta como empresario, y ahora ha presentado la colección de otoño de su línea de ropa Royalty, en alianza con Reunited Clothing.

Las prendas están disponibles en las tiendas Macy’s y son ideales para usarse tanto de día como de noche. Destacan los estampados y están disponibles en todas las tallas; las piezas de hombres y mujeres pueden combinarse sin problema, ya que Royalty fomenta mucho la inclusión.

Anteriormente el reguetonero colombiano comentó acerca del concepto de esta línea de ropa: “El significado de Royalty es tratar a los demás con respeto, amor y comprensión. Quiero que todos se sientan como reyes y reinas al usar esta colección, que es una combinación única de mi cultura latina y mi amor por la moda, con looks elegantes para usar en cualquier lugar. Además, mi asociación con Reunited Clothing para Macy’s representa el Sueño Americano”. View this post on Instagram A post shared by Royalty By Maluma (@royaltybymaluma)

