De vendedor de sándwiches a estrella mundial: la inspiradora historia de Maluma

Cuando del género urbano en la música se habla, son pocos los artistas que han logrado conquistar a público de varias edades. Uno de ellos es el colombiano Maluma, quien por varios años ha deleitado a sus seguidores con éxitos que ya son emblemáticos del reguetón.

Sin embargo, la historia de camino al éxito para este cantante está llena de experiencias dignas de contar, pues antes de llenar recintos icónicos con miles de personas, tuvo que trabajar desde muy pequeño para ayudar a sus padres económicamente.

De acuerdo con el propio Maluma, su primer trabajo estuvo muy alejado de la música: vendía sándwiches en su escuela.

“Le dije a mamá: ‘vamos a buscar la manera de salir adelante. La poca plata que tienes en el bolsillo dámela para comprar dulces o sándwiches y venderlos en el colegio‘”, contó en entrevista. “Conseguí una bolsa de dulces a dos dólares y comencé a vender cada uno a dos dólares. También hacía sándwiches y los vendía en mi escuela, que era de gente con buena posición económica“, añadió.

A pesar de los problemas económicos que vivió su familia, para Maluma no supuso un problema trabajar. De hecho, afirmó que lo haría mil veces más si fuera necesario: “Cada momento vivido fue hermoso. Porque con dolor o privaciones, han hecho a mi familia más fuerte. Haría lo que fuese por ellos, como aún hoy en día“, dijo.

No obstante, esos días han quedado atrás en la vida del colombiano, pues ahora es considerado uno de los mayores exponentes de la música urbana. Como resultado, ha colaborado con leyendas internacionales de la música, de la talla de Madonna, Thalía y Shakira. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

“Gracias a mi carrera la historia, no solamente mía sino de mi familia, estaba cambiando, todo se volvió bien positivo, empezaron a venir todas las noticias buenas y positivas que llenaban de alegría el hogar“, aseveró.

Para finalizar su relato, Maluma reflexionó que sin importar la fama o el dinero, su mayor orgullo es poder compartir sus logros con la gente que ama: “El éxito también es vivir de una pasión y muy pocas personas pueden contar esa historia. Es así que me siento feliz y afortunado, viviendo de lo que amo y rodeado de las personas que amo“.

