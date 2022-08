Maluma presume cuerpazo y el de su novia, Susana Gómez, desde las playas de Formentera

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Maluma está en la playa disfrutando de unos días de sol en un yate de lujo junto a su novia Susana Gómez. Ambos presumieros sus cuerpazos mojados en trajes de baño desde Formentera, España. Fans del colombiano admiran la naturalidad de ella y así lo dejaron saber a través de las redes sociales.

Este miércoles han trascendido unas imágenes que retratan a la pareja conformada por Maluma y Susana Gómez dándose un refrescante baño en alta mar y posteriormente duchándose en la cubierta del exclusivo barco que habrían alquilado para la ocasión. En otra instantánea, el reguetonero colombiano presume de bíceps mientras su chica, sonriente, no para de sacarle fotos con su teléfono móvil. Sin duda, unos cuerpazos. View this post on Instagram A post shared by ❤️ Susana Gomez & Maluma Baby ❤️ (@susi_gomez_fans)

No es frecuente ver a Maluma tan relajado con su novia Susana Gómez tan relajado y exhibiendo su complicidad en público, aunque ella suele acompañar al astro del género urbano en sus desplazamientos por el mundo y, por supuesto, en sus conciertos. Lógicamente, las imágenes tomadas por los paparazzi no podrían ser más espontáneas, ya que por lo general Susana prefiere no hacer acto de presencia en el Instagram de su chico. View this post on Instagram A post shared by ❤️ Susana Gomez & Maluma Baby ❤️ (@susi_gomez_fans) View this post on Instagram A post shared by maluma x susana gómez💘 (@mlmxsusig_)

De hecho, cuando Maluma se decidió a presentar a Susana en sociedad en diciembre de 2021, lo hizo con una estampa en la que aparecían jugueteando y en movimiento, por lo que era inapreciable el rostro de esta joven y discreta arquitecta. Su relación, además, se remonta a mediados del año 2020. View this post on Instagram A post shared by Susi Gómez (@susimaluma)

Maluma anda estrenando disco “The Love and Sex Tape” y nuevo videoclip de su tema “Tsunami” junto a Arcangel, De La Ghetto.

