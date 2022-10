UE amenaza con sanciones a Irán por entrega de drones a Rusia

La Unión Europea (UE) está reuniendo pruebas sobre el uso en Ucrania por parte de Rusia de drones de fabricación iraní y está dispuesta a “reaccionar” con sanciones si confirma la utilización de esa arma, indicó este lunes el alto representante comunitario para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Teherán rechaza las acusaciones y niega haber entregado armas a Moscú.

“Estamos siguiendo muy de cerca este uso de drones. Estamos reuniendo pruebas y estaremos preparados para reaccionar con las herramientas de que disponemos”, indicó Borrell en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores de la UE, en el que el ministro ucraniano de esa cartera, Dmitri Kuleba, participó de forma telemática.

“Pedí más defensa aérea y suministro de munición. Pedí a la UE que imponga sanciones a Irán por proporcionar drones a Rusia. El noveno paquete de sanciones de la UE a Rusia debe ser fuerte”, escribió Kuleba en Twitter. En tanto, Mijailo Podolyak, asesor del jefe de la Oficina del Presidente ucraniano, responsabilizó de forma directa a Irán de la muerte de civiles ucranianos y llamó a aumentar las sanciones.

We are stepping up our support to #Ukraine to defend itself from Russia’s illegal aggression, launching an EU Military Assistance Mission.#EUMAM will train the Ukrainian Armed Forces to continue their courageous fight against the Russian aggression.https://t.co/Sq68BI8ep3 pic.twitter.com/yIaxhHuA9q

