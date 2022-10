AMLO sostendrá llamada con Joe Biden en medio de controversia sobre materia energética en T-MEC

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó que exista “pleito” con Estados Unidos sobre la controversia que se discute en materia energética en el T-MEC, al tiempo de asegurar que “son muy buenas las relaciones” con el país vecino que hasta sostendrá una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Joe Biden.

“Son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos y que nosotros no queremos pleito, tan es así que ayer me comentó Marcelo Ebrard (canciller mexicano) que lo buscaron de la Casa Blanca porque quiere hablar por teléfono conmigo hoy el presidente Biden, entonces si fuesen malas las relaciones pues no se procurarían estos encuentros, estas conversaciones”, aseguró.

Estas declaraciones del mandatario mexicano surgen luego de que la semana pasada aseguró que Estados Unidos ya había desistido de las consultas en materia energética en las que argumenta que la política de México favorece a las empresas del Estado mexicano en detrimento de las extranjeras.

Sin embargo, este lunes 17 de octubre, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que Washington mantenía las consultas energéticas que inició junto a Canadá desde el mes de julio pasado.

Ante esto, López Obrador reconoció que las consultas siguen, pero confió en que EE.UU. y Canadá se darán cuenta de que “no se afecta en nada” con la política soberana de México en materia energética, la cual dijo, no está sujeta a negociación.

“Pues sí, pero estoy seguro de que van a darse cuenta de que no se afecta en nada nuestra relación con la aplicación de nuestra política soberana en materia eléctrica, en materia petrolera, en el manejo del litio, eso no está sujeto a ninguna negociación, a ningún tratado, es un asunto de principios”, afirmó.

Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer los temas que se abordarán en la llamada telefónica que sostendrá esta tarde del martes 18 de octubre con Joe Biden, aunque consideró que podrían estar relacionados con las consultas energéticas o la Cumbre de Líderes de América del Norte que se realizará a finales de este mismo año en territorio mexicano.

“Pienso que puede ser eso porque vamos a tener una Cumbre, van a estar con nosotros el primer ministro Trudeau y el presidente Biden en diciembre, vienen a México y puede ser que sea para ese tema, se acordó a las 5:30 pm, pero vamos a estar nosotros llegando, yo creo que sí nos va a dar tiempo, a Ciudad Victoria (Tamaulipas) pero desde allá podemos hablar”, concluyó.

