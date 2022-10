Biden presiona a AMLO para que reciba a más inmigrantes deportados bajo Título 42, pero el mexicano rechaza hacerlo

El presidente Joe Biden está presionando al Gobierno del Andrés Manuel López Obrador para que reciba a más inmigrantes que son expulsados de Estados Unidos bajo el Título 42, pero el mandatario mexicano rechaza el acuerdo.

La mayoría de esas personas son de Venezuela, Cuba y Nicaragua, indica un reporte de Reuters que revela la presión hacia el mandatario mexicano, quien dijo que se coordina con la Administración Biden para ofrecer opciones a estos inmigrantes.

El informe de Reuters cita que el Título 42 es un programa que la Administración Biden públicamente ha dicho que terminará, pero que continúa siendo la forma en que expulsa a más inmigrantes.

Tres funcionarios mexicanos confirmaron la presión estadounidense ejerce sobre México para aceptar a más inmigrantes, en medio del proceso electoral en EE.UU.

La revelación ocurre a pocos días de un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que indica que México y EE.UU. han enfrentado un significativo crecimiento migratorio en el último año.

El reporte de la OCDE indica que el intento de inmigración a EE.UU. aumentó 43 por ciento, mientras México el 24.9 por ciento.

Este miércoles, el presidente López Obrador descartó que haya un acuerdo sobre el Título 42 y que reciba a más inmigrantes, al acusar que miembros republicanos en EE.UU., como el gobernador de Texas, Greg Abbott, utilizan el tema migratorio con fines electorales.

“Ya lo estamos viendo, de cómo el gobernador de Texas quiere reelegirse, traslada a migrantes a Nueva York o van y los ponen cerca de las casas donde viven los políticos demócratas”, lamentó López Obrador. “Entonces, no queremos eso y estamos pendientes para que no vaya a suceder una desgracia, estamos cuidando a los migrantes, protegiendo sus derechos humanos y procurar que no se promueva la afluencia migratoria en estos días, porque conocemos todas estas prácticas politiqueras”.

El mandatario mexicano también citó el caso del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien envió a 50 inmigrantes venezolanos de Texas a la isla Martha’s Vineyard, en Massachusetts.